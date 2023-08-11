新华社波哥大8月10日电（记者周盛平）从10日开始，前往哥伦比亚首都波哥大儿童公园参观游览的游客又多了一个新去处——“地铁学校”。

按照计划，由中国港湾工程有限公司（中国港湾）和西安市轨道交通集团有限公司组成的中国企业联合体承建的波哥大首条地铁将在2028年正式投入运营。这所“地铁学校”正是模拟了这一未来场景，主体部分是一辆1：1模型车，由中国中车长春轨道客车股份有限公司制造。

在“地铁学校”开幕典礼上，波哥大市长克劳迪娅·洛佩斯接受新华社记者采访时说，波哥大日常通勤人数多达1100万（人次），地铁一号线将极大地缓解交通拥堵并减少汽车尾气排放。而启动“地铁学校”，是为了在2028年地铁正式投入使用前，引导大家正确使用和爱护地铁。

仪式现场，记者看到不少与会人士在展板上留言，写下了“我爱这个项目”“地铁让我们走得更近”等语句。

中国港湾的代表告诉记者，地铁施工期间，把模型车扩建为一个教育体验基地，有利于营造友好施工环境，也有助于培养乘客的良好乘车习惯。

据悉，波哥大儿童公园占地1.64万平方米，是服务当地儿童的重要设施，周末平均接待儿童和家长超过两万人次。

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