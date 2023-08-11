新华社圣保罗8月10日电 综述：巴拿马运河遭遇气候变化挑战

新华社记者陈昊佺

巴拿马运河管理局日前宣布，由于该国持续遭遇严重干旱，正考虑将于7月底开始实施的运河限行措施延长到明年9月。分析认为，目前国际航运尚未完全进入旺季，运河限行对国际物流影响有限，但随着气候变化加剧，巴拿马运河缺水恐将成为常态。

巴拿马运河此次限行主要采取两项措施：第一，限制每日船只通行不超过32艘；第二，船只吃水深度不超过44英尺（约13.41米）。

巴拿马运河管理局局长巴斯克斯接受新华社记者采访时表示，限行可能导致运河收入减少2亿美元。巴斯克斯说，过去运河每隔五六年就会出现缺水情况，属于正常气候现象。今年干旱严重，未来运河缺水可能成为常态。

巴拿马运河是全球贸易的重要水道。据巴拿马运河管理局介绍，巴拿马运河全长约80公里，连接大西洋和太平洋，运河采用船闸系统将船只从海平面升至位于运河中部的人工湖——加通湖，使船只在位于巴拿马中央山脉间的河道上通行。每次船闸升降船只，都要从加通湖抽取大量淡水。

巴拿马运河管理局7月中旬表示，加通湖水位降至79.6英尺（约24.26米），逼近最低设计水位75英尺（约22.86米）。

巴拿马气象部门负责人卡尔萨迪利亚说，厄尔尼诺现象导致巴拿马太平洋沿岸地区降水量减少、气温升高，致使河流、湖泊和水库水位下降。她预计厄尔尼诺现象今年可能继续加强，造成当地降雨大幅减少。

挪威国际海运监测公司克塞内塔分析说，此次巴拿马运河限行恰逢全球需求疲软，因此海运运费尚未明显上涨。随着国际海运复苏，运河限行的负面影响将逐渐显现。

巴拿马美洲大学环境分析系教授费利佩·阿戈特指出，由于运河限行，目前有些商船选择在运河入口卸下部分货物，经由陆路运到出口后再重新装船，这会增加不少运输成本，而这些附加成本目前还难以估计。

近年来巴拿马运河多次因缺水限行，中美洲各国修建替代路线的想法愈加强烈。尼加拉瓜交通和基础设施部长奥斯卡·莫希卡6月对当地媒体表示，尼加拉瓜计划修筑一条铁路，连接该国在太平洋海岸和加勒比海沿岸的两大港口。此外，萨尔瓦多表示，希望与洪都拉斯合作修筑跨洋铁路，与巴拿马运河争夺交通枢纽地位。

阿戈特认为，目前还缺乏有足够竞争力的替代路线，“修筑平行路线从生态成本、经济成本来看都不划算”。他说，巴拿马政府应通过加强硬件设施建设、完善供水系统管理等措施，保证运河在国际物流领域的长期竞争力。

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