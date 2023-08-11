人民网雅加达8月11日电 （记者李培松）8月10日，阿拉扎大学孔子学院走进聚龙印尼公司举行该企业印尼籍员工汉语培训结业仪式，并为公司员工开设了中华才艺技能体验班。阿拉扎大学孔院为聚龙公司开设了汉语水平一级班和二级班各一个班，共约50名印尼籍员工参加了本期培训，培训结束后进行了汉语水平模拟考试，通过率超过90%，达到预期培训效果。

阿拉扎大学孔子学院与聚龙印尼公司互赠礼品。阿拉扎大学孔子学院供图

自2022年11月开始第一期汉语培训以来，聚龙公司已有110位印尼籍中层员工学习了汉语，从零基础达到汉语水平考试二级水平。学员们表示，这些努力和付出是非常值得的。

本次汉语水平一级培训班优秀学员阿尔丰说：“参加本次汉语培训学习是想提高汉语水平，以便与公司中方领导更好地交流沟通，希望以后可以到中国学习。”

汉语水平二级培训班优秀学员科拉丽莎表示，通过本次培训，她学会了如何用中文进行简单的交流沟通，不但学习了汉语，还了解了春节、饺子等中国文化和习俗。她说汉语学习确实有难度，尤其是发音和认字，但以后会继续学习汉语，学习汉语不是暂时的而是永远的。

来自加里曼丹园区的伊文在发言中表示，他在学习过程中经常出错，但老师非常有耐心地为大家指出错误、逐一修改。他表示自己会一直学习中文，希望能够参加汉语水平三级的培训。

孔院的两位任课老师危梦茹和孔夏智通过视频表达了对学员们的祝福，表示通过一期30次课程的培训，明显看到了学员们的进步，课堂上积极互动的学员数越来越多，上课的氛围越来越活跃，充分说明了学员们学习汉语的兴趣越来越浓、效果越来越好，希望这只是学习汉语的起点，而不是终点，学习中文永远在路上。

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