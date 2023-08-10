印尼阿拉扎大学孔子学院举行少林功夫传习基地揭牌仪式

人民网雅加达8月9日电 （记者李培松）8月9日上午，河南嵩山少林寺法师与来自印尼、英国、德国的少林修文化中心负责人等一行13人到访印尼阿拉扎大学孔子学院，为阿拉扎大学的师生们带来了精彩的少林功夫表演，并举行少林功夫传习基地揭牌仪式。

阿拉扎大学校长亚塞普表示，中国有少林功夫，印尼也有武术，通过功夫和武术搭建的交流平台，可以促进两国关系和谐发展。近年来，中印尼两国各领域合作交流不断深化，文化教育交流逐步走向深入，希望少林寺代表团的来访，进一步促进阿拉扎大学孔子学院在印尼的发展，吸引更多的人学习中文、了解中国文化。

孔院副理事穆尼说，少林功夫属于中国文化的一部分，提到功夫很多人都会想到中国少林寺。阿拉扎大学功夫团就是他亲自创建并坚持至今，希望未来有机会与印尼少林修文化中心进一步合作。

河南嵩山少林寺法师释延恂表示，此次到印尼交流得到少林寺方丈大和尚的支持，希望通过少林功夫的传播，能够带动一部分印尼大学生、中小学生体验少林功夫、学习少林文化。

随后，少林寺代表团表演了集体功夫旗、少林象形拳、少林十三拳等节目。阿拉扎大学功夫团几十位学员带来了印尼拳法、掌法、对打以及棍刀枪棒等多种印尼功夫表演，活动现场不时响起阵阵热烈掌声和欢呼声。

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