问：8月7日，菲律宾外交部发表声明称，中国海警8月5日在南沙仁爱礁海域对菲方向仁爱礁“坐滩”军舰执行例行补给任务的补给船和海警船进行拦阻并使用水炮攻击，违反《联合国海洋法公约》和南海仲裁案裁决，侵犯菲主权权利和管辖权。请问中方对此有何评论？

答：关于近日菲律宾向中国南沙群岛仁爱礁非法运送建筑物资并引发海上事态的情况，中国海警局新闻发言人已作了详细介绍。中国外交部已向菲方提出严正交涉。

我想强调的是，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分。菲方多次明确承诺拖走在该礁非法“坐滩”的军舰，但24年过去了，菲方不但未拖走该军舰，还企图对其大规模维修加固，实现对仁爱礁的永久占领。菲方行为严重违反国际法和中国与东盟国家签署的《南海各方行为宣言》。中方再次敦促菲方立即从仁爱礁拖走“坐滩”军舰，恢复仁爱礁无人无设施的状态。

南海仲裁案所谓裁决违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，是非法的、无效的。中国不接受、不承认该裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动。这一立场是明确的、坚定的，是维护国际法治的正当举措。

一段时间以来，中方通过外交渠道多次同菲方就仁爱礁问题进行沟通，明确要求菲方不得向非法“坐滩”军舰运送用于大规模维修加固的建筑物资，并提议双方尽快商谈管控仁爱礁局势的措施。但菲方无视中方的善意和诚意，执意向仁爱礁“坐滩”军舰运送用于维修加固的建筑物资，这是此次事态的起因。中国海警依法采取措施维护中方主权和海洋权益，现场操作专业、克制，无可非议。

菲律宾是中国重要的海上邻国，中菲双方曾就管控海上争议达成重要共识。中方愿继续通过对话协商与菲方妥善处理海上问题，共同维护双边关系和海上局势稳定。

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