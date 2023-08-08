新华社北京8月7日电 巴基斯坦政府6日宣布，决定派队参加今年秋天在印度举办的50回合板球世界杯。

按照路透社的说法，印巴是老冤家，过去十年，两国板球队只在多国参加、且在中立场地举行的赛事交手。

巴基斯坦外交部在一份声明中说，一个由外长比拉瓦尔·布托·扎尔达里主持的政府委员会决定派国家队参加10月5日开幕的板球世界杯。

“巴基斯坦始终认为，体育不应与政治混为一谈，”声明写道，“与印度的双边关系状况不应妨碍巴基斯坦履行国际体育相关义务。”

扎尔达里今年5月参加在印度果阿举行的上海合作组织外长会。美联社说，他是九年来首名访问印度的巴基斯坦高级官员。

巴方外交部声明说，巴方决定展现“建设性和负责任态度”。声明提及印度拒绝派板球队到巴基斯坦参加亚洲杯。

由于印度板球总会拒绝派国家队前往巴基斯坦参加8月30日开始的亚洲杯，亚洲板球理事会接受巴方提出的替代方案，巴方只办4场比赛，印度队比赛全部放在斯里兰卡举行，包括9月2日与巴基斯坦的比赛。决赛定于9月17日在斯里兰卡举行，可能仍是印巴对决。

如果板球世界杯参赛成行，巴基斯坦队将在印度城市海得拉巴、艾哈迈达巴德、班加罗尔、金奈和加尔各答参加比赛。其中艾哈迈达巴德定于10月15日上演“印巴大战”。

巴基斯坦希望印度政府和国际板球理事会保障巴基斯坦板球队在印安全。

印度和巴基斯坦曾经借助板球队互访、举行对抗比赛改善关系，两国领导人借机会晤，获称“板球外交”。（程家芮）

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