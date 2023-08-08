人民网柏林8月7日电 （记者张慧中）当地时间8月7日，海南航空开通柏林至北京航线15周年庆祝活动在德国柏林勃兰登堡机场举办。在活动中，海南航空宣布，将该航线直飞航班由此前的每周三班增加至每周四班。

海南航空柏林办事处总经理张敏、柏林勃兰登堡机场公司首席执行官阿莱塔·冯·马森巴赫共同出席了庆祝活动。张敏表示，海南航空是北京与柏林两个首都之间的桥梁，通过北京将柏林与中国及亚洲的许多地方便利地连接在一起。

马森巴赫对海南航空柏林至北京航线开航15周年表示祝贺。她表示，柏林是通往欧洲的门户城市，北京则是通往亚洲的门户城市。海南航空柏林至北京直飞航班让这两个城市的伙伴关系充满生机。该航线不仅连接两个城市、两个国家，也将两个大洲连接在了一起。

据介绍，海南航空柏林至北京航线于2008年9月开通，起初由曾经的柏林泰戈尔机场飞至北京。2022年8月起，该航线因疫情中断后再次恢复，由柏林勃兰登堡机场飞至北京。开航以来，海南航空共执飞4500次航班，运载约90万名旅客，运输超过5.6万吨货物。此次航班增加后，该航线将于每周一、周三、周五及周日执飞。

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