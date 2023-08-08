□ 严 瑜

近日，美国国家航空航天局局长比尔·尼尔森到访阿根廷时，又将矛头对准中国。在新闻发布会上，他列举了中国在探月、探火等深空探索领域取得的成绩后声称，中美之间正在进行一场“太空竞赛”。

这不是人们第一次从这个美国航天局局长口中听到“太空竞赛”这个充满冷战色彩的词汇。这两年，尼尔森对炒作“太空竞赛”可谓卖足力气：去年，接受外媒采访时声称中国太空计划是“军事太空计划”，污蔑中国“偷窃”他国创意与技术；今年1月初，向美媒表示“中美处于一场太空竞赛”，指称中国正试图“支配”月球表面资源最丰富的地区并将美国拒之门外；4月底，在美国国会众议院科学技术委员会听证会上煞有介事地声称中国或阻止美国登陆月球南极……

除了尼尔森，美国南方司令部司令理查森、美国太空军作战部部长萨尔茨曼等政客以及部分美媒也在翻炒所谓中美“太空竞赛”，刻意渲染中国的“太空野心”和“太空威胁”，在对中国航天造谣抹黑的同时，污蔑甚至干扰中国与阿根廷等国在太空领域的正常合作。

近年来，中国在航天领域取得突飞猛进的发展，中国人探索太空的脚步迈得又稳又快。发展航天事业之初，中国就抱持和平目的。而且，作为一个负责任的国家，中国始终愿意与其他国家分享太空技术和经验，也在探索利用太空技术解决气候变化等全球问题的可能性。目前正在太空运行的中国空间站，是历史上这类项目首次向所有联合国会员国开放。中国还多次强调，坚决反对将太空武器化和战场化，反对任何形式的太空军备竞赛。

反观美国。早在2018年，美国时任副总统彭斯就宣称，美国要“像主导地球一样主导太空”。2020年，美国国防部公布《太空国防战略》，宣称太空是一个独特的“作战域”，计划组建太空军。近几年，美国加速推进太空军事化，公然将太空界定为“作战疆域”，组建太空军和太空司令部，研发部署天基进攻性武器，组织军事攻防演习和技术实验，搞太空联盟“小圈子”，消极抵制太空军控进程……种种行径早已对太空安全和全球战略稳定造成极大负面影响。

美国时不时翻炒“太空竞赛”，屡次三番上演“贼喊捉贼”的戏码，原因其实不难理解：一是根深蒂固的冷战思维和霸权思维作祟，将太空视作维护自身霸权的又一场域；二是因为中国在航天领域取得的成就而焦虑，企图通过出台相关法案、煽动国际舆论、在国际航天合作中设置障碍等方式来限制中国航天事业发展；三是将中国打造成“假想敌”，为其自身在太空领域增加军事投入寻找合理性和正当性。

美国2023财年国防预算中，投入太空领域的资金超过500亿美元。其中，为美国航天局拨款约254亿美元，比2022年增加5.6%；为美太空军拨款约263亿美元，涨幅超40%。美太空军2024财年预算申请达300亿美元，涨幅15%，是该军种有史以来最大的预算申请。美国的野心昭然若揭：发展太空军事力量、实现太空军事化和武器化，夺取“制天权”，“以天强地”，维持美国全球霸权。

太空是人类公域，应是各方合作的新疆域，而非维持霸权的竞技场。美国翻炒“太空竞赛”，妄图将零和博弈的冷战思维引入太空，太霸道！

(责编：贾文婷、崔越)