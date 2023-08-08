本报记者 颜 欢 王传宝 杨 晔 刘 刚

联合国粮农组织近日指出，全球农业粮食体系蕴含着无穷的力量和潜力，为实现可持续发展目标提供坚实支撑。该组织不久前发布的一项研究显示，在粮农组织农村生计信息系统覆盖的大多数国家，35岁以下的年轻人约占农业粮食体系从业人员总数的一半。

当前，在一些国家，更多高学历年轻人选择回归乡村创业、就业。这些被称为“新农人”的群体给乡村带来了新思维、新观念、新办法，加快了智慧农业、生态农业、合作农业、农村物流、农村电商等新业态的发展。

“千禧农人”成为农业创新主力

西班牙农民和牧场主机构协调组织与西班牙科尔多瓦大学农业工程高等技术学院共同发表的一项研究显示，西班牙大农场主的年龄不断年轻化，35岁以下的农场主占三成。这些在千禧年后成年的年轻人被西班牙媒体称为“千禧农人”，他们中有75%来自农业家庭，83%生活在农村地区。调查还显示，西班牙从事农业和畜牧业工作的年轻人中有38%拥有大学学历，65%至少拥有学士学位或高级职业培训证书，“千禧农人”正成为推动西班牙农业发展的重要力量。

丹尼尔·卡诺是一名年仅29岁的农场主，在西班牙托雷多地区管理着近400公顷农场，种植橄榄、开心果、芦笋和西瓜等作物。走进农场，卡诺正用无人机远程监测农场状况、为农田喷洒肥料。等收获时节，无人机还可以在农场和卡车间往返运送农产品，井然有序。

卡诺是农场的第五代继承人。大学期间，他在西班牙瓦伦西亚学习测绘工程与地形学，毕业后在巴塞罗那一家无人机企业就职。这段工作经历，让卡诺对发展农业有了新的理解：“通过对高科技的运用，我们认识到施肥并非千篇一律，要根据土壤类型、肥沃度、坡度等进行调整，让每棵树、每株苗各取所需，提高农业生产效率。这就是我们追求的智慧农业。”卡诺将新技术充分运用于农业，不仅因地制宜进行精细化管理，还遵循循环农业等理念，力图打造一个土壤自我滋养的生态系统。

近年来，西班牙更加重视农业领域的创新和人才建设，西班牙多个部门为年轻人在农业领域创业提供技术、运营等帮助。该国农业关系研究所、农业生产服务处等农业组织和机构会为年轻人提供有机农业等方面的技术和指导。此外，西班牙全国建立了“农场主—合作社—公司”产业化经营体系。相关部门和组织也会协助年轻人更好融入生产经营链条，提高抵御风险的能力。西班牙知名研究机构英杰尼奥基金会认为，通过积极研发和推广创新发展模式，西班牙农业正实现快速转型。

“流动农业诊所”广受农户欢迎

拉尼娅自己都没有想到，不到20岁就成为“新农人”，还得到阿尔及利亚总统特本的表扬和鼓励。

拉尼娅在大学里学的是人工智能技术，她与其他6名年轻人成立了初创公司。公司运用人工智能和无人机技术，对农作物锈病进行早期监测，解决了困扰当地农业生产的病虫害难题。“肉眼通常看不到农作物上类似锈迹的斑点，农民也没有足够时间到田里去逐一检查。无人机可以通过图像设备检测到锈病，同时通过手机应用程序把信息发送给农民，提醒他们对生病作物进行早期干预，减少损失。”拉尼娅对记者说。

在阿尔及利亚的田间地头还活跃着不少为农作物把脉治病的年轻人。一家名为“流动农业诊所”的公司几年前刚刚成立，成员多为当地农学专业的高校毕业生。这些年轻人到农村“巡诊”时，运用所学知识，对农作物健康状况进行诊断，并提供施肥、喷洒农药等具体建议。“流动农业诊所”一出现就受到欢迎，前来咨询的农户络绎不绝。

在阿尔及利亚，有70%的农民经营着中小型农场，农场平均面积不足10公顷，农业规模化生产程度整体不高。大多数中小型农场缺乏先进的农业技术，一度导致农作物产量低，质量参差不齐。为改变这一状况，近年来，阿政府先后出台农业和农村振兴政策和“2019农业倡议”，通过加大资金和技术投入，为农业和农村发展注入新动力。

为吸引更多年轻人才参与农业和农村建设，阿尔及利亚政府还出台新版土地法，把部分农业用地重新分配给包括年轻人在内的小规模农业投资者。相关政策在资金、技术上向从事农业生产的年轻人倾斜。该国还在筹建两所新的农业大学，以培养更多新型农业人才。

在多重因素共同促进下，阿尔及利亚农业生产效率得到提升。在世界经济论坛今年初发表的报告中，该国被称为通过技术创新提高农业可持续性的“先行者”。

“创新先锋”助力农村经济转型

阮公喜是越南富寿省锦溪县水沉村的养殖大户，他家两个鱼塘的红金鱼经常提前被经销商订购一空。

水沉村地处红河沿岸，是越南有名的红金鱼养殖之乡。为帮助更多像阮公喜这样有知识、有干劲的年轻人参与金鱼养殖、带动民众走上致富道路，当地政府免费提供鱼苗和养殖技术。农技专家走进农户，帮助他们学习现代养殖技术，通过鱼苗选育、改进饵料配方，进一步优化鱼苗品质，提升附加值。政府还通过价格机制，鼓励养殖户进行精细化养殖。

地方政府和相关部门鼓励年轻人充分利用互联网资源，发展生态旅游。每到金鱼上市时节，都有大量游客前来参观和体验。“养殖金鱼不仅体现着代代相传的农耕文化，更是农村青年脱贫致富的‘金饭碗’。”阮公喜说。

为加快实现农业现代化目标，越南政府在2017年批准了“助力大学生创业行动计划”，包括营造更好的创新创业环境、提供资金支持等，该计划将持续至2025年。越南农业与农村发展部出台多项举措促进智慧农业建设，加快向数字农业转型。该部还在全国设立“新型农民”先进典型表彰制度，并搭建金融助农平台，吸引高学历青年参与农业生产。

越南农业科研机构也为在农村创业的年轻人提供各类技术支持。例如，越南农业科学院向各地派出农技团队，免费传授生产知识，帮助建立循环经济模式，因地制宜推进转型增收。越南农业与农村发展部部长黎明欢勉励大学生，特别是农学专业大学毕业生发挥“创新先锋”作用，推动越南农业和农村经济结构转型和创新发展。

(责编：贾文婷、崔越)