赵 静

外资企业是中国重要的市场主体，更大力度促进外资稳存量、扩增量，是扩大高水平对外开放的重要举措，也是服务构建新发展格局的应有之义。

今年以来，世界经济增速放缓，在全球跨国直接投资下降的大背景下，叠加2022年同期高基数因素的影响，1-6月，中国实际使用外资金额同比出现小幅下降，但整体规模保持稳定，一批重大外资项目加快落地，外资企业在华经营信心明显回升，一系列成绩的取得殊为不易。1-6月，中国实际使用外资7036.5亿元，同比下降2.7%；中国新设外商投资企业2.4万家，同比增长35.7%。

使用外资金额数据的短期波动并不影响外资企业持续看好中国的发展前景，外企扩大对华投资整体趋势没有改变。今年以来，苹果、三星、特斯拉等众多全球500强企业高管纷纷来华考察，充分说明外资企业普遍对中国经济发展前景充满信心，并以实际行动对中国经济发展投下信任票。

中国利用外资之所以能保持稳中提质，主要得益于以下五方面：一是超大规模的中国市场“磁力”不断增强，吸引着外资企业对中国投资热度持续升高。二是中国经济保持增长的趋势没有改变，外资企业在华投资仍能获得稳定的高回报率，这在很多其他发展中国家难以实现。三是中国已拥有较为完整的产业链供应链体系，尤其是制造业的集群配套优势明显，能快速响应全球订单需求，并为之提供高性价比的产品和服务。四是中国营商环境的持续优化和一系列稳外资举措的出台，包括进一步扩大服务业市场准入范围、给予外商同等国民待遇、在制度方面逐步与国际接轨等，让外商来华投资既安心又放心。五是中国新技术新产品新业态新模式持续涌现，拥有更丰富的应用场景，为外资企业在华开展创新试验提供场所，使其更好地参与中国的“双循环”。可以说，这些优势条件将为外资企业在华发展提供广阔天地。

不过，当前全球政治经济格局发生较大变化，全球产业链供应链加速重构，美欧日等发达经济体及印度、越南等发展中国家纷纷出台相关政策吸引外资，跨国企业将面临更多机会和选择；另一方面，非经济因素对跨国企业投资的影响逐步增大，这将给外商在华投资带来一定的不确定性。但必须强调的是，中国开放的大门一直敞开，中国在全球经济增长中的动力源和压舱石地位难以撼动，中国仍是外商直接投资的热土，中国市场始终是外商投资的优质选择。

当前，为推动利用外资高质量发展，亟须围绕外资企业对强化要素支撑、优化融资支持、加大市场准入、完善服务保障等方面的期盼和诉求，以更大力度、更高强度不断完善吸引外资相关政策，持续增强外企在华投资兴业发展的信心和动力。一是稳步扩大规则、管理、标准等制度型开放，保障外资企业公平参与竞争；二是加大医疗健康、教育培训、文化旅游等服务业开放力度，落实好外资企业在金融服务、政府采购、补贴政策等方面的国民待遇；三是扩大自贸试验区、国家级经开区、国家级高新区等平台载体外商投资和再投资规模；四是持续优化营商环境，持续改善市场预期，切实回应外资企业的关切，确保政策更加公平透明可预期；五是继续发挥重大外资项目专班机制作用，加强土地、人才等要素资源保障，破除外资项目落地掣肘，为更多外资企业继续深耕中国市场、在中国投资兴业夯实基础。

（作者为国家发展改革委国际合作中心副研究员）

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