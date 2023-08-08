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第十一届姚基金慈善赛将首次落户澳门 

2023年08月08日08:28 | 来源：人民网-港澳频道
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人民网澳门8月7日电 （记者富子梅）8月7日，“银河娱乐集团2023第十一届姚基金慈善赛暨Hive5体育短片节”在澳门举行启动发布会。姚基金发起人、中国篮球协会主席姚明通过视频宣布，“银河娱乐集团2023第十一届姚基金慈善赛”首次落户澳门，将于9月16日至17日在澳门举办慈善篮球赛、公益论坛、校园探访以及面向公众开放的篮球嘉年华等一系列延伸活动。

图为姚明通过视频宣布第十一届姚基金慈善赛将首次落户澳门。主办方供图

图为姚明通过视频宣布第十一届姚基金慈善赛将首次落户澳门。主办方供图

姚基金理事长叶莉表示，澳门是一座充满活力的体育之城，澳门市民热爱体育，一些体育项目在澳门有广泛的群众基础，让人对此次“体育＋慈善事业”的盛会充满期待。

银河娱乐集团董事程裕昇指出，本次姚基金慈善赛将云集多位国家及海外的知名球星同场切磋，有助提升大众对体育及公益事业的重视，让篮球走进社区，以体育凝聚社区。同时，深化“旅游＋体育”跨界融合发展，助推澳门适度多元发展，丰富澳门作为“世界旅游休闲中心”的内涵。

该活动由北京姚基金公益基金会和中国青少年发展基金会发起主办，中国篮球协会联合发起，澳门中联办宣文部、澳门特区政府体育局、旅游局、教青局、卫生局共同支持，银河娱乐集团冠名赞助。（完）

(责编：曹欣悦、杨牧)

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