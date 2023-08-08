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多哥促进海洋经济发展

本报记者 闫韫明
2023年08月08日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　多哥海洋经济、渔业与海岸保护部部长滕盖近日表示，海洋经济对该国非常重要。目前，多哥70%的经济活动依赖海洋，海洋经济对财政收入的贡献率达75%以上。多哥政府正多措并举，促进海洋经济发展。

　　多哥地处西非，南临几内亚湾，拥有丰富的海洋资源。该国海岸线长56公里，位于西南海岸的洛美港是西部非洲地区少有的深水港湾，也是萨赫勒地区内陆国家运输物资的重要门户。数据显示，洛美港吞吐量每增加1%，将拉动多哥国内生产总值增长0.05个百分点。该国计划通过提高现代化管理水平、加快货物清运程序、优化“一站式”港口管理系统和集装箱装卸系统等措施，进一步挖掘洛美港增长潜力。“在政策的大力支持下，洛美港已经跻身世界百强港，并成为非洲大陆第四大集装箱港口。”滕盖表示。

　　多哥将海洋经济作为促进国家发展的重要引擎。2016年，多哥政府制定了一项国家战略，包括加强海洋治理、发展海洋经济、保护海洋和沿海生态环境等内容。政府还规划了一些具体项目。例如，海洋经济部门今年计划使用近一半的预算11亿西非法郎（1元人民币约合83.01西非法郎）发展渔业和水产养殖。在距离首都洛美约200公里的南贝托湖，多哥政府试点实施了一个水产养殖项目。该项目为渔民提供技术支持，包括提供水产养殖技术培训课程，协助渔民安装浮网、鱼苗下塘等。

　　当前，多哥政府正在制定一项新的发展海洋经济5年计划，拟投入约2055亿西非法郎。该计划制定者之一、水利和林业工程师巴卡钦贝·查尼比表示，希望通过该计划推动海洋经济发展，拉动国家经济增长。

　　在发展海洋经济过程中，多哥也面临一些挑战。当地媒体指出，气候变化是主要挑战之一，不稳定的气候条件对海洋自然资源造成影响。此外，无序捕捞和排放废弃物等也阻碍了海洋经济的可持续发展。

　　为应对这些挑战，多哥积极扩大国际合作。2016年，在洛美举行的非盟海事安全特别峰会上通过了《非盟关于海事安全、防卫与发展的宪章》（又称《洛美宪章》），为非洲开发利用海洋资源提供了法律框架，也为非洲国家共同应对海上安全问题和发展海洋经济指明方向。

　　多哥还积极开展双边合作。多哥海洋经济、渔业与海岸保护部与塞内加尔海事局今年5月举行会议，讨论打击几内亚湾非法贩运等问题。多哥海洋部门与巴西有关部门举行会谈，加强两国在海洋经济领域的合作。多哥还与瑞士企业合作，发展海运物流业务。“海洋资源是可持续增长的加速器，蓝色经济为多哥发展带来机遇。”滕盖表示。

　　《 人民日报 》（ 2023年08月08日 12 版）

(责编：牛镛、崔越)

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