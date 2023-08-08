本报记者 时元皓

近日，巴拿马首个绿色数据中心“巴拿马数字门户”在该国首都巴拿马城正式启用。该数据中心由意大利电信集团旗下公司Sparkle和巴拿马电信公司TON合作建立，未来将并入Sparkle的海底电缆与其欧洲、美洲和亚洲的全球骨干网相连接。巴拿马工商部副部长胡安·卡洛斯表示：“这是巴拿马推动经济数字化转型的重要一步。”TON首席执行官大卫·索利斯认为，它将巩固巴拿马作为地区数字枢纽的地位，加强巴拿马的互联互通。

近年来，巴拿马不断出台相关政策，支持提升数字产业竞争力，积极推动实现数字化转型。早在2016年，巴政府就提出了“巴拿马数字枢纽”发展战略，目标在2025年前将巴拿马建设成为拉丁美洲数字创新中心。2018年，巴政府颁布行政令，提出吸引人才、加强培训、投资税收优惠等政策，为巴拿马数字枢纽战略发展提供支持。

电子商务及数字支付在巴拿马正加速发展。据巴拿马通讯社报道，信用卡公司维萨咨询与分析团队发布的数据显示，巴拿马是拉美地区在线交易平均支付金额最高的国家之一，2022年巴拿马使用维萨卡支付的网上购物数量与2019年相比增长50%。此外，疫情防控期间，巴政府还推出名为“LISTO”的数字钱包，并通过该平台为特定群体发放电子优惠券，进一步促进数字支付的普及。巴拿马经济学家埃迪·塔彼罗表示，数字化转型对巴拿马的经济复苏非常重要，也是让巴拿马更具竞争力的主要途径之一。

巴拿马政府重视政务和公共服务的数字化转型，着力打造数字政府，并不断加大投资力度。去年，美洲开发银行批准巴拿马一项6000万美元的贷款，用于促进巴拿马政务和公共服务的数字化转型。

目前，不同社会群体间存在的数字鸿沟是巴拿马实现数字化转型过程中面临的一项严峻挑战。巴拿马政府正计划采取相关改进措施，特别是针对该国原住民、偏远地区居民及其他弱势群体提供更多数字服务。巴拿马电信公司Tigo相关负责人张艾达表示，在数字经济加速发展的同时，巴拿马需要不断弥合数字鸿沟，“公共政策的设计必须考虑到促进数字经济发展与缩小数字鸿沟之间的平衡。”

《 人民日报 》（ 2023年08月08日 12 版）

(责编：牛镛、崔越)