罗伯特·劳伦斯·库恩

美中两国应充分理解习近平主席对人文交流寄予的厚望，共同倡导加强人文交流，促进民众相知相亲和国家间关系发展

人文交流是增进国家间相互理解和信任的重要纽带。无论是发展美中关系，还是推动共建“一带一路”，人文交流都发挥着不可忽视的作用。

习近平主席高度重视并亲自推动两国民间友好，这有助于两国关系早日重回健康稳定发展轨道。不久前，习近平主席在会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨时指出“中美关系的基础在民间”，在向“鼓岭缘”中美民间友好论坛致贺信时强调“国之交在于民相亲”。习近平主席对两国人民友好寄予厚望。

2005年，我第一次见到时任浙江省委书记习近平。他当时就非常重视人文交流。2006年，我参与筹办新泽西州与浙江省共同举办的“浙江周”活动，时任浙江省委书记习近平率浙江省代表团访问美国并出席活动。在讲话中，他强调了浙江省和新泽西州合作的重要性。美国主流媒体对此进行了积极报道。

2012年2月，时任中国国家副主席习近平对美国进行正式访问。他在美国友好团体举行的欢迎午宴上讲述鼓岭故事，并表示“我们应该进一步加强中美两国人民的交流，厚植中美互利合作最坚实的民意基础”。他还专程到艾奥瓦州马斯卡廷市看望老朋友，成就了一段大国领导人与美国普通民众友好互动的佳话。离开美国前，他还与上万名美国球迷一道观看洛杉矶湖人队与菲尼克斯太阳队的篮球比赛，身体力行增进两国人民的友谊。

2015年，我受邀出席马斯卡廷市“中美友谊屋”对外开放仪式。这座习近平主席曾住过的普通民居，已成为美中友谊的重要见证。

习近平主席2013年提出共建“一带一路”倡议后，我曾撰文提出，共建“一带一路”将加强基础设施建设，在推动跨国跨区域互联互通作为优先合作方向的同时，也将促进民心相通作为主要内容，十分重视促进共建国家之间的人文交流。这体现出习近平主席非常看重“人”这一交往中的基础性元素。

2018年12月，在庆祝中国改革开放40周年之际，我有幸荣获中国改革友谊奖章。习近平主席向我颁授奖章，使我深受鼓舞。我感受到习近平主席对增进中国同各国交流的重视。在他的鼓励下，我将继续讲述中国故事，让世界了解一个全面、真实的当代中国。

与习近平主席的一次次交往让我感受到，人文交流是促进国家间理解与合作的重要方式，也有助于拉近美中两国人民的心灵距离。美中两国应充分理解习近平主席对人文交流寄予的厚望，共同倡导加强人文交流，促进民众相知相亲和国家间关系发展。

（作者为美国库恩基金会主席）

《 人民日报 》（ 2023年08月08日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)