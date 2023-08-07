新华社伊斯兰堡8月7日电 通讯：《巴铁女孩》将中巴友谊故事搬上巴基斯坦大银幕

新华社记者蒋超 王欢

“我为这部电影所展现的巴中人民深厚友谊和体育精神所深深感动，这是一部精彩的电影!”3日，巴基斯坦首都伊斯兰堡的国家艺术委员会剧院内座无虚席。带着全家人来观影的拉希姆·贾恩这样对新华社记者说。

这天，首部由中国和巴基斯坦合拍的电影故事片《巴铁女孩》在这里举行首映式。影片全程在巴基斯坦取景，讲述赴巴参与水电站建设的中国女工程师与巴基斯坦当地女孩因足球结缘，相互帮助并最终实现彼此人生梦想的故事。

影片中方出品人谢鹏是四川人。他告诉记者，2008年汶川地震后，巴基斯坦倾力相助，将全部战略储备帐篷第一时间运到了四川，令他深受感动，进而萌生了制作电影来展现中巴友谊的想法。

“中巴经济走廊项目正是两国人民友谊的见证，”谢鹏说，“希望通过制作这部电影，讲述两国民心相通的故事，继续传承中巴传统友谊。”

“这是一次非常成功的合作。”曾担任巴国家艺术委员会主任的影片巴方制片人赛义德·贾迈勒·沙阿对记者说，影片展现了巴中两国人民的友谊与合作。“我感受到了中国电影人卓越的创造力与才华，期待与中国电影艺术家继续合作。”

影片的主取景地之一是中巴经济走廊项目下建成的首个水电投资项目卡洛特水电站。负责该项目的中国三峡南亚投资有限公司负责人王敏生告诉记者，影片展现的“以和为贵”思想，正反映了中企在践行共建“一带一路”时所秉持的共商共建共享的理念。

“中企在建设中巴经济走廊的同时，有义务讲好中国故事，让两国更多民众感受到中巴友谊的真情实感。”王敏生说。

青年演员苏拉杰·汗在影片中扮演了与中国工程师结下深厚友谊的巴基斯坦青年，与中国同行们共事的经历让他津津乐道。

“中国同事们非常友好，特别专业！”汗告诉记者，“制作电影的过程也加深了我们两国电影艺术工作者的友谊。”

巴基斯坦总理特别助理、中巴经济走廊前特使扎法尔·乌丁·马哈茂德在看完电影后直呼“被感动得落泪”。“我相信这部电影将让更多观众为巴中两国传统友谊和巴中经济走廊的成就鼓掌。”

中国驻巴基斯坦大使馆文化参赞张和清表示，10年来，中巴两国在文化领域合作成果斐然，期待这部电影成为中巴文化交流合作新的里程碑，进一步巩固好两国“铁杆”友谊。

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