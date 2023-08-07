新华社休斯敦8月6日电 综述：美国多地持续高温造成多重影响

新华社记者徐剑梅

美国今夏出现持续高温，北部的波士顿、费城和华盛顿特区一度陷入高温紧急状态，西南部的加利福尼亚州、亚利桑那州、得克萨斯州多地出现创纪录高温。高温给民生、经济、农业等都造成了一系列直接和间接的影响。

亚利桑那州首府菲尼克斯（又称凤凰城）近期连续31天每天最高气温超过110华氏度（约合43.3摄氏度），创下历史纪录。在美国东南部佛罗里达州，迈阿密附近海水温度达到100华氏度（约合37.8摄氏度），以致美国总统拜登说：“（下海）更像是跳进热水浴缸，而不是在大海中乘风破浪。”

在以炎热著称的得克萨斯州第一大城市休斯敦，由于热浪持续，市政府4日发表声明，把公共卫生高温应急计划延长至8月6日，同时开放一些设施作为降温中心供人们避暑。无家可归者可拨打热线电话并免费乘车前往降温中心。新华社报道员在现场看到，前往降温中心的居民或无家可归者并不多。

休斯敦卫生部门也与一些慈善机构、商场和公共图书馆合作，在这些场所营业时间内，市民均可前往避暑。受持续热浪影响，当地居民户外活动大幅减少。休斯敦居民苏尼加4日告诉记者，持续高温已导致她血压异常，如今外出只去有空调的场所。

持续高温还导致得克萨斯等州干旱状况恶化，增加了野火发生风险。在得克萨斯州中部，许多居民受到用水限制；在西南部地区的班德拉，当地居民告诉新华社记者，如炎热天气和干旱持续，流经当地的梅迪纳河有再度断流危险。

美国《华尔街日报》援引经济研究与分析公司佩里曼集团经济学家兼总裁雷·佩里曼的话报道，如果高温持续到8月，得克萨斯州今年可能因热浪蒙受约95亿美元经济损失。美国有线电视新闻网报道说，酷暑天气已成为美国的新现实，而相关公共政策尚未跟上。由于能源援助计划资金不足等原因，低收入者、老年人和其他弱势群体在热浪中遭遇的健康风险最大。

拜登近日宣布采取一系列措施应对极端高温，包括发布高温危险警报以提供联邦高温相关保护，加强对建筑和农业等高风险行业的检查，美国林务局提供资金帮助城镇种植树木，增加天气预报投入，扩大因热浪而干旱加剧的西部各州的蓄水能力等。拜登在白宫记者会上称，美国“与天气相关的头号杀手”是炎热，并承认极端高温天气对美国老年人、无家可归者等弱势群体打击最为严重。另有专家表示，今年美国与高温相关的死亡人数可能会再创纪录。

针对城市防暑降温，美国媒体提出了一系列对策建议，包括提供资金为低收入家庭进行制冷改造、为有多户住宅的楼房提供制冷、种植更多树木并建造遮阳降温设施、扩大降温中心范围并延长开放时间等。

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