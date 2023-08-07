新华社郑州/卢森堡8月7日电 题：一条联通世界的“空中丝绸之路”

新华社记者李文哲 康逸 张健

深夜，工作一天的人们已进入梦乡。在郑州新郑国际机场北货运区，卢森堡国际货运航空公司郑州站工作人员一天的工作才刚刚开始。

8月1日，在中国郑州新郑国际机场，工作人员驾驶新能源拖车为一架卢森堡货航货机卸货。新华社记者 李嘉南 摄

每天凌晨两点开始接送航班是他们的工作常态。组板、卸机、装机、拆板……卢森堡货航郑州站操作主管陈鹏超一边与同事核对货物信息，一边告诉新华社记者：“这个航班是从卢森堡直飞郑州的，计划在郑州用两个半小时卸载110吨货物、装载130吨货物，然后再起飞前往美国芝加哥。”

8月1日，在中国郑州新郑国际机场，一架卢森堡货航货机装货完毕准备起飞。新华社记者 李嘉南 摄

2014年，河南民航发展投资有限公司收购卢森堡货航35%的股权，成功架起郑州-卢森堡“空中丝绸之路”，一只联通世界的“丝路雄鹰”就此起飞。从最初的每周两班增至每周最多14班，目前该航线通航点已覆盖伦敦、芝加哥、米兰等全球15个城市。

该航线的开通极大助力相关物流企业的发展。广州朗天供应链有限公司是卢森堡货航的深度合作伙伴，也是拼多多北美地区电商平台Temu的国际物流服务商。正在郑州洽谈业务的广州朗天供应链有限公司董事长尚亮表示，公司业务增长得益于卢森堡货航的定期货运航班密集有保障，同时郑州机场所在交通网覆盖广、通关便利，货物从国内集散到郑州，再通过卢森堡货航运输至欧洲国家进行清关，基本可在三天内完成，满足了跨境电商货物对及时性、可靠性的需求。

这是2020年3月22日，运送防疫物资的郑州—卢森堡航线货机在中国郑州新郑国际机场装机准备起飞的资料照片。新华社记者 李嘉南 摄

“郑州已实现航空口岸运输工具申报、舱单传输、数据变更、放行指令全链条电子化，通过二维码和智能关锁的应用实现卡口‘秒通过’。”郑州机场海关物流监控科副科长袁凯说，为提高集疏效率，机场海关还设立了“一站式服务专窗”，提供“7×24小时”通关服务，针对芯片、集成电路、精密仪器等高附加值真空包装货物采取机检为主的非侵入式查验模式。

目前，郑州已构建起一小时城际铁路都市圈、300公里高速公路覆盖圈、800公里高铁圈和覆盖全球主要经济体的航空网，并依托航空优势，布局智能终端、精密机械、生物医药等航空偏好型产业集群。2022年，郑州航空港经济综合实验区电子信息业产值突破5000亿元。

在这场双赢联动中，中国市场成为推动卢森堡货航经营业绩和利润增长的主要力量。卢森堡货航数据显示，2017年卢森堡货航郑州航线货运量是2014年的10倍，卢森堡货航也因此扭亏为盈，实现净利润1.22亿美元，在全球全货运公司中的排名从第9位升至第5位。2022年公司营业收入51亿美元、净利润16亿美元，这一年也成为公司有史以来盈利最佳的年份。

今年6月，卢森堡货航总裁兼首席执行官理查德·福森和卢森堡货航高级管理人员以及亚太区经理人代表，在郑州召开卢森堡货航（亚太）职业经理人会议。福森对新华社记者表示，郑州是卢森堡货航的第二个“家”，无论是卢森堡货航的总部高管还是各地区经理，都需要真正了解并熟悉这里。

8月1日，在中国郑州新郑国际机场，卢森堡货航郑州站操作主管陈鹏超核对装载信息。新华社记者 李嘉南 摄

新冠疫情后首场亚太区域业务会选址郑州的背后，是卢森堡货航对中国市场未来和中国经济持续健康发展的信心。

目前，卢森堡货航在亚洲共设19个站点，其中郑州航线网络覆盖8个站点。亚太市场成为卢森堡货航的重要业务增长点。

“‘一带一路’倡议有助于全球发展，它将中国与全球数百个城市联通起来。”卢森堡货航飞行运营执行副总裁克洛德·泽伦在郑州参加过（亚太）职业经理人会议后，9月还将再次前往郑州。他日前在卢森堡接受新华社记者采访时表示，新冠疫情期间航空货运凭借其短时间内运送紧急货物的能力，成为公司全球物流链的重要组成部分。

8月1日，在卢森堡货航总部，卢森堡货航飞行运营执行副总裁克洛德·泽伦站在货机模型前。新华社记者 郑焕松 摄

疫情期间，郑州-卢森堡航线不但不停飞、不断航，还增加了航班，为中欧间特殊物资运输提供支持。在此期间，印有“友谊无国界、天涯若比邻”寄语的50万只医用外科口罩和4500件医用防护服等防疫物资从郑州搭载全货机飞抵卢森堡。

不仅如此，这只“丝路雄鹰”还顺利完成了北京冬奥会超大超常规体育装备运输任务，并曾将一台不可拆卸的43吨“巨无霸”设备从欧洲运抵河南，及时保障了中国中东部电网核心电源点改造升级需求。

谈到公司未来，泽伦表示，为了更好的发展，结合全球航空业的发展趋势，卢森堡货航已开始投资旨在生产第二代和第三代民用航空燃料的项目。

这是8月1日在卢森堡拍摄的卢森堡货航总部。新华社记者 郑焕松 摄

按照全球航空业到2050年实现国际航线净零排放的目标要求，今年6月，郑州-卢森堡航线货机首次加注由中国航空油料集团有限公司提供的可持续航空燃料，踏上探索绿色可持续发展之路。

据中国航油华南蓝天河南分公司介绍，作为传统航油的低碳替代品，可持续航空燃料以废弃的动植物油脂、油料、城市生活垃圾和农林废弃物为原料。该公司安全业务部负责人孟小超介绍，中国航油在郑州完成了向境外飞机提供可持续航空燃料用于跨境飞行的任务，目前正在不断提升可持续航空燃料的保障能力。

河南航投集团董事长张明超表示，集团已建立常态化机制，推动相关企业深入研究可持续航空燃油产业合作，并持续探索与卢森堡金融机构的合作，以绿色金融撬动产业投资。

卢森堡货航总裁兼首席执行官福森表示，以航线助力中欧互联互通的“空中丝绸之路”，惠及众多企业、民众和国家。“我们非常荣幸，不仅能见证郑州-卢森堡‘空中丝绸之路’的诞生，还能为其发展壮大贡献力量。”

8月1日，工作人员在中国郑州新郑国际机场为一架卢森堡货航货机装货。新华社记者 李嘉南 摄

8月1日，工作人员在中国郑州新郑国际机场为一架卢森堡货航货机装货。新华社记者 李嘉南 摄

8月2日，中国郑州机场海关关员用X光机对进口货物开展非侵入式查验。新华社发（郑州机场海关供图）

8月1日，在中国郑州新郑国际机场，中国航油华南蓝天河南分公司的工作人员为一架卢森堡货航货机加油。新华社记者 李嘉南 摄

8月1日，在中国郑州新郑国际机场，中国航油华南蓝天河南分公司的工作人员为一架卢森堡货航货机加油。新华社记者 李嘉南 摄

8月1日，在卢森堡货航总部，卢森堡货航飞行运营执行副总裁克洛德·泽伦接受记者采访。新华社记者 郑焕松 摄

8月1日，工作人员在卢森堡货航总部的飞行模拟器区域工作。新华社记者 郑焕松 摄

(责编：刘洁妍、崔越)