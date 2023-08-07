新华社北京8月7日电 综合新华社驻外记者报道：据俄罗斯国防部6日发布的消息，乌克兰当天试图用无人机对莫斯科的设施实施袭击，无人机被俄防空力量摧毁。乌克兰赫梅利尼茨基州第一副州长谢尔盖·秋林6日在社交媒体发文说，5日夜间和6日凌晨，该州遭到俄军三轮导弹袭击，大部分导弹被拦截。

——俄罗斯首都莫斯科市市长索比亚宁6日在社交媒体上发文说，当天11时，一架无人机试图进入莫斯科时被俄防空力量击毁。另据俄国防部发布的消息，乌克兰当天试图用无人机对莫斯科的设施实施袭击，无人机被俄方用防空手段摧毁，袭击未造成人员伤亡和设施破坏。

——乌克兰赫梅利尼茨基州第一副州长谢尔盖·秋林6日在社交媒体发文说，5日夜间和6日凌晨，赫梅利尼茨基州遭到俄军三轮导弹袭击，大部分导弹被拦截；袭击导致该州首府赫梅利尼茨基和该州中部的旧康斯坦丁诺夫市发生一连串爆炸，袭击还导致当地居民楼和公共基础设施受损。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫6日通报说，俄武装力量当天凌晨使用海基和空基远程高精度武器对乌克兰赫梅利尼茨基州和罗夫诺州的空军基地实施集群打击，所有指定目标均被击中。此外，俄军还摧毁了扎波罗热市区的一个乌空军火炮武器仓库，并击毁了扎波罗热机场的数个乌空军飞机库。

——乌克兰武装部队总司令办公室战略通信部6日在社交媒体发文称，乌军当天下午袭击了赫尔松州东南部连接克里米亚的两处关键通道：琼加尔斯基公路桥和格尼切斯基公路桥。

——乌克兰军事媒体中心5日发布消息说，乌武装部队支援部队司令德米特罗·格列加表示，乌军已组建5个工程和工兵营以增强乌军突破南线俄军雷区和爆炸性障碍物的能力，乌方还从伙伴国获得了100多台用于突破爆炸和非爆炸性障碍物的特种装备。

——乌克兰外长库列巴5日在社交媒体上发文说，他当天与土耳其外长菲丹通话，双方讨论了黑海港口农产品外运问题。

——俄外交部发言人扎哈罗娃5日在俄外交部网站上发文说，俄方强烈谴责乌克兰在刻赤海峡对一艘俄民用油轮发动袭击。她表示，对民用船只的袭击不仅威胁船员生命，还造成引发大规模生态灾难的风险。（参与记者：李东旭、陈汀、安晓萌）

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