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“中国（福建）—东盟经贸合作论坛”在福州举行

2023年08月07日08:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网福州8月6日电 （杨春燕）“中国（福建）—东盟经贸合作论坛”8月6日下午在福建省福州市举行，见证中印尼“两国双园”三大服务平台揭牌、9个重点项目集中签约以及28个重大项目开工、投产。

中印尼“两国双园”三大服务平台在“中国（福建）—东盟经贸合作论坛”上揭牌。人民网 杨春燕摄

中印尼“两国双园”三大服务平台在“中国（福建）—东盟经贸合作论坛”上揭牌。人民网 杨春燕摄

中印尼“两国双园”9个重点项目在“中国（福建）—东盟经贸合作论坛”上集中签约。人民网 杨春燕摄

中印尼“两国双园”9个重点项目在“中国（福建）—东盟经贸合作论坛”上集中签约。人民网 杨春燕摄

该论坛为中国—东盟中心、福建省外办和福州市人民政府共同举办的“2023中国—东盟周”系列活动之一。福建省贸促会会长徐敏主持开幕式，福建省常委、副省长郭宇宁、中国—东盟中心秘书长史忠俊、印尼海洋与投资统筹部秘书长欧迪和新加坡驻华大使陈海泉出席开幕式并致辞。

论坛上，来自东盟、福建和宁夏的政府代表和工商界人士介绍各地营商政策，推介经贸政策，指导企业投资兴业。

论坛还进行了中印尼“两国双园”高质量发展成果发布，授牌首批5家对印尼的重大投资公司，揭牌中印尼“两国双园”投资促进中心、工行中印尼跨境人民币服务中心，和中行中印尼跨境人民币服务中心三大服务平台。论坛还见证了9个总投资近300亿元的重点项目集中签约，包括福州金控战略合作协议、宠物食品全产业链项目、“两国双园”生态环境提升改造项目、中印尼“两国双园”中国东盟农博城项目等。另有28个重大项目集中开工、投产，涵盖跨境电商、新能源材料、养殖基地、海产品加工等多个领域。

中印尼“两国双园”28个重大项目在“中国（福建）—东盟经贸合作论坛”上集中开工、投产。人民网 杨春燕摄

中印尼“两国双园”28个重大项目在“中国（福建）—东盟经贸合作论坛”上集中开工、投产。人民网 杨春燕摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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