刘少宾讲话。中国驻土耳其使馆供图

人民网安卡拉8月4日电 （记者沈钧）8月3日，由中国驻土耳其大使馆与土耳其国际学术文化研究基金会共同举办的第七届“我想象的中国”土耳其全国高中生绘画比赛颁奖典礼暨优秀作品展在安卡拉举行。中国驻土耳其大使刘少宾、参赞周美芬以及土耳其国际学术文化研究基金会主席欧凯教授、土教育部、文化和旅游部有关官员、友华团体代表、获奖学生及家长、评委和指导老师、中土媒体代表等百余人出席。

刘少宾热烈祝贺获奖同学并表示，8月4日是中土建交52周年纪念日，在两国政府和人民的共同努力下，中土关系在政治、经济、教育、文化各领域都取得积极成果，给双方带来实实在在的利益。特别是近年来，在两国元首的关心和引领下，中土友好合作取得新的重要发展，两国战略合作领域不断拓展，水平不断提升，两国关系发展前景更加光明。中土都是文明古国，一千多年前，两国人民在古老的丝绸之路上就互通有无，交流互鉴，为人类文明发展作出积极贡献。我们应更好地弘扬丝路精神，发掘双方新的合作领域，携手为亚欧大陆振兴作出新贡献。

刘少宾表示，青年一代承载着中土关系发展的未来。广大土耳其高中生以“我想象的中国”为题材，以绘画方式感知中国，特别是此次以“丝路印象”为主题，非常契合时代精神，很有现实意义，得到中土两国各界支持和赞誉，衷心祝愿这一活动越办越好。迄今几届比赛获奖者先后访问了中国，从“想象的中国”到亲身感受中国，成为中土友好“小使者”，架起了中土青少年友谊的桥梁。

现场合影。中国驻土耳其使馆供图

欧凯教授表示，“我想象的中国”绘画比赛至今已成功举办七届，越来越多的土耳其青年通过比赛了解中国、感知中国，对中国产生了真挚的感情和深深的向往。希望更多土耳其青年参与中土文化交流活动，加强土耳其青年对中国的正确认知。

获本届绘画比赛一等奖的学生迪德·赛文琪表示，她自小就十分热爱并向往中国文化，非常感谢使馆提供了深入了解中国的机会，将再接再厉，努力学习中国文化。

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