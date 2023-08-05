活动现场。印尼三一一大学孔子学院供图

人民网雅加达8月4日电 （记者李培松）8月1日至4日，印尼三一一大学孔子学院与三一一大学爪哇研究中心联合举办了2023年爪哇文化夏令营。西华大学文新学院院长潘殊闲、三一一大学爪哇研究中心主任撒希德、三一一大学孔子学院中方院长陆雨、印尼方院长潘范妮，与来自西华大学、广东外语外贸大学以及重庆交通大学的近40名青年大学生齐聚云端，一同畅游独特的爪哇文化世界。

开幕式上，撒希德对本次活动提出三点希望：一是希望中印尼双方积极了解对方的文化，从而相互理解，建立互利共赢的合作关系；二是希望通过此次夏令营这扇交流的大门，促进双方多方面的国际研究合作；三是希望进一步推动爪哇研究的进步和发展。

活动现场。印尼三一一大学孔子学院供图

潘殊闲致开幕辞表示，文化需要交流，文明需要互鉴，中国与印尼是友好邻邦，两国关系源远流长，爪哇与古代中国很早就有密切往来。此次活动为中国青年大学生感知印尼，感知爪哇文化提供了难得的机会，希望同学们珍惜机会，真正走进爪哇，走进梭罗，争做中印尼友好交往使者，为两国共建命运共同体做出积极贡献。

在为期四天的爪哇文化夏令营中，学员们跟随爪哇研究中心的主讲老师初步了解爪哇岛与梭罗市的概况，从爪哇蜡染、爪哇语、爪哇传统游戏和童谣、爪哇传统美食与草药等几个方面深入学习爪哇文化，感受了爪哇文化的独特魅力。

学员们在课程中积极思考，针对爪哇蜡染图样的寓意、制作工艺、爪哇语言等级、爪哇美食原料等方面提出疑问，踊跃参与到课堂互动中，表现精彩，如运用刚学会的爪哇语进行自我介绍并与主讲教师对话、展示爪哇语书写、与主讲教师一同演唱爪哇童谣等。课堂氛围轻松活跃，深深吸引了学员们的注意力，激起大家对爪哇文化的浓厚兴趣。

三一一大学所在城市梭罗是印尼爪哇文化的中心，此次活动中印尼双方以文化为媒介，促进相互了解与沟通。

活动现场。印尼三一一大学孔子学院供图

夏令营于4日顺利闭幕。在闭幕式仪式上，三一一大学孔院夏令营组委会回顾了四天精彩的活动，综合学员课堂表现及作业完成情况，评选出本次爪哇文化夏令营优秀学生。来自西华大学的陈彬、广东外语外贸大学的叶卓勋、重庆交通大学的郑美怡三位同学获得了优秀学员证书。

(责编：王禹蘅、杨牧)