新华社北京8月4日电 综合新华社驻外记者报道：尼日尔日前发生政变，局势持续紧张。尼政变军人3日晚再次做出强硬表态，称将对西非国家经济共同体（西共体）任何“侵略尝试”予以立即回应；遭扣押的尼总统巴祖姆3日在美国《华盛顿邮报》发表文章，呼吁国际社会帮助尼日尔恢复宪法秩序。

7月30日，在尼日利亚首都阿布贾，参加西非国家经济共同体（西共体）紧急会议的西非国家领导人合影。西非国家经济共同体领导人当日在尼日利亚首都阿布贾召开紧急会议，要求尼日尔政变军人在一周内释放遭扣押的总统巴祖姆并恢复其总统职权。新华社发（西共体供图）

据法新社报道，尼日尔政变军人发言人阿马杜·阿卜杜拉曼3日晚宣读声明，称来自西共体任何一个成员国的“侵略”或“侵略尝试”都将遭到尼国防安全部队的立即回应。此外，声明还宣布尼日尔中止与法国在安全和国防领域的多项军事合作，撤销尼日尔驻法国、美国、尼日利亚和多哥等国使节的职务。

法国外交部4日回应说，两国军事合作协议是法国与尼合法政府签订的，只有尼合法政府有权中止。

仍被政变军人扣押的尼日尔总统巴祖姆3日在《华盛顿邮报》发表文章，呼吁国际社会帮助尼日尔恢复宪法秩序。他说，这场政变必须结束，军政府应释放所有被非法扣押的相关人员。他还警告，“博科圣地”等恐怖组织将利用尼日尔国内不稳定局势，以尼日尔为跳板入侵相邻国家，破坏世界和平与安全。

尼日利亚总统府3日发布的一份声明说，西共体轮值主席、尼日利亚总统提努布当天向尼日尔派出西共体代表团，与相关方面积极接触商谈，转达西共体在日前召开的紧急会议上达成的共识，以帮助快速打破当前尼日尔政治僵局，维护非洲地区和平发展进程。声明还说，提努布当天还向利比亚和阿尔及利亚派出另一个西共体代表团，就尼日尔危机与两国领导人进行沟通。

法国3日完成从尼日尔撤侨的行动。根据法国外交部与国防部3日发布的联合公报，8月1日至2日，共有1079人乘法国军机离开尼日尔，其中法国公民577人。

法国外交部长科隆纳3日晚在社交媒体发文说，当天她与美国国务卿布林肯通话，双方继续保持“恢复尼日尔民主，支持民选总统（巴祖姆）”的共同立场。法国外交部3日发布公报，谴责政变军人切断法国国际广播电台和“法兰西24电视台”在尼日尔的信号，认为这是“对基本自由的严重侵犯”。

尼日尔7月26日发生军事政变，总统卫队成员扣押总统巴祖姆，并发表电视声明称已推翻总统并成立保卫祖国国家委员会。政变军人领导人阿卜杜拉赫曼·奇亚尼7月28日宣布就任该委员会主席，同时宣布暂停实施尼日尔国家宪法并解散根据宪法设立的政府机构。（参与记者：郑扬子、郭骏、乔本孝）

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