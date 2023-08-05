新华社首尔8月4日电（记者陆睿）近日韩国多地发生持凶器伤人的恶性事件后，韩国警察厅长尹熙根4日下午宣布启动特别治安行动，以消除民众的不安恐慌情绪。

尹熙根表示，当前发生了多起恶性犯罪事件，严重威胁到国民安全，要以面对紧急状况的思想准备应对持凶器伤人及相关模仿犯罪行为。

根据特别治安行动计划，韩国警方将最大限度投入警力，强化治安巡查，搜查疑似持凶器者和异常行为者。一旦出现持凶器伤人犯罪行为，警方将毫不迟疑使用枪支、电击枪等物理手段进行压制。此外，警方还将严厉打击在网上散布恶性犯罪预告及传播各类虚假消息的行为。

据韩联社报道，这是韩国警方史上首次宣布启动特别治安行动。特别治安行动是指当判定仅凭常规治安手段无法震慑违法犯罪时，警察厅长有权集中部署警力和装备。

4日，韩国大田市一所高中发生持刀伤人事件，一名教师受伤。此前，首尔新林地铁站和京畿道城南市盆唐区一家百货商场分别于7月21日和8月3日发生持凶器伤人事件。行凶犯罪事件频发引发了韩国民众的恐慌。

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