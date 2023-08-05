新华社伦敦8月4日电（记者黄泽民）英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数4日报收于7564.37点，比前一交易日上涨35.21点，涨幅为0.47%。欧洲三大股指当天全线上涨。

个股方面，当天伦敦股市成分股中工业类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：罗尔斯罗伊斯控股公司股价上涨7.44%，纸业公司蒙迪股价上涨5.46%，金融投资公司圣詹姆斯广场股价上涨4.32%，博彩公司Flutter Entertainment股价上涨3.55%，纸业包装公司斯墨菲卡帕集团股价上涨3.38%。

当天伦敦股市成分股中服务类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：广告传媒巨头WPP股价下跌3.45%，斯派莎克工程公司股价下跌1.13%，餐饮服务公司金巴斯集团股价下跌1.04%，家用清洁用品公司利洁时集团股价下跌1.02%，消费健康公司Haleon股价下跌0.98%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于7315.07点，比前一交易日上涨54.54点，涨幅为0.75%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15951.86点，比前一交易日上涨58.48点，涨幅为0.37%。

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