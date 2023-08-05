新华社阿布贾8月4日电（记者郭骏）中国机械设备工程股份有限公司承建的尼日利亚首都阿布贾瓜瓜拉达天然气发电站项目一期4日举行开工仪式，尼日利亚总统提努布、中国驻尼日利亚大使崔建春、多名尼政府高级官员以及中企代表等出席仪式。

提努布在仪式上致辞说，瓜瓜拉达电站项目对于首都地区乃至整个尼日利亚意义重大，这是尼政府在努力建设强大有活力的能源产业道路上迈出的重要一步。稳定可靠的电力供应将助力尼日利亚工业化进程，有望创造成千上万就业岗位，帮助实现消除贫困的目标。

项目业主尼日利亚国家石油公司总裁梅里·基亚里致辞说，尼日利亚已探明的天然气储量超过209万亿立方英尺，瓜瓜拉达电站项目是让尼庞大天然气资源变现的一个重要实践。

崔建春在接受新华社记者采访时说，尼日利亚电力供应缺口巨大，尼政府选择中国企业实施这一重大项目，体现了对中国企业的信任。项目建成运营后将在很大程度上保障尼首都及周边地区的电力供应，促进产业发展。尼日利亚拥有丰富的油气、太阳能和风能等资源，中尼在能源领域的合作前景广阔。中方将与尼方一起努力，在非洲树立能源和产业合作样板。

据中国机械设备工程股份有限公司介绍，瓜瓜拉达电站项目是一个天然气联合循环电站项目，一期计划建设装机容量约为350兆瓦，采用业主自有资金建设，合同工期为36个月。电站建成后所发电量将直接接入国家电网。

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