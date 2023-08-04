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王毅同阿联酋外长阿卜杜拉通电话

2023年08月04日22:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月4日电　8月4日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同阿联酋外长阿卜杜拉通电话。

　　王毅表示，阿联酋是中国在中东的重要战略合作伙伴。中方将继续支持阿方走独立自主发展道路，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，共同反对外部势力干涉，维护两国主权、安全、发展利益。中方愿同阿方携手努力，深化发展战略对接，加强双向投资，打造更多高水平合作成果，共同推动中阿关系不断走深走实。双方要以明年两国建交40周年为契机，进一步夯实两国人民传统友谊。

　　王毅指出，双方要落实好首届中阿、中海峰会重要成果，争取早日达成中海自贸协定，推动中阿、中海关系得到更大发展。中方支持阿方办好《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会，愿同阿方在国际舞台上加强战略协作，共同坚持真正的多边主义，反对单边主义和霸凌行径，维护国际关系基本准则，捍卫国际公平正义。

　　阿卜杜拉表示，中国不仅是阿重要的经济伙伴，也是阿全面战略伙伴。阿方珍视阿中友谊，愿同中方一道，抓住机遇，推动阿中关系进一步发展，在双边领域和多边事务中取得更多合作成果。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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