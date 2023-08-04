新华社圣彼得堡8月4日电（记者安晓萌）俄罗斯克里姆林宫网站4日公布了总统普京7月28日与非洲和平代表团会晤的联合声明。声明呼吁有关方面采取具体措施，消除俄罗斯粮食和化肥出口障碍。

声明说，与会各方指出，俄罗斯与非洲和平代表团6月17日会晤时讨论的人道主义问题取得进展，尤其是有关战区儿童权益和俄乌交换被扣押人员的事项。各方均认为，人道主义努力将继续带来成果。

声明说，与会各方呼吁有关方面采取具体措施消除俄粮食和化肥出口障碍，以此全面恢复实施黑海农产品外运协议；同时敦促联合国采取必要措施，放行滞留欧盟国家港口的20万吨俄罗斯化肥，以便立即将其免费运送至非洲国家。

声明说，与会各方约定继续就非洲国家提出的解决俄乌冲突的和平方案进行对话。

今年6月，由南非等非洲国家领导人和特使组成的非洲和平代表团先后到访乌克兰和俄罗斯，提出有关解决俄乌冲突的和平方案，包括必须通过谈判和外交手段结束战争、双方都降级冲突等。

非洲和平代表团在7月27日至28日第二届俄罗斯-非洲峰会举办之际再次到访俄罗斯，继续就俄乌冲突展开斡旋。（参与记者：陈畅）

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