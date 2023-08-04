新华社北京8月4日电 题：美国盗油，懒得巧取直接豪夺

新华社记者谢彬彬

据叙利亚通讯社2日报道，美军当天在叙东北部分批转运“盗取的”石油和麦麸，运至伊拉克北部的美军基地。长期以来，美军时不时动用卡车车队在叙利亚偷油，偷完石油还要偷粮食，“吃相”极其难看，将美国“海盗文化”的底色暴露无遗。

叙利亚危机发生十多年来，至少35万人失去生命，眼下九成人口生活在贫困线以下，三分之二人口依赖人道援助维持生计，过半人口无法得到粮食保障。美军至今仍霸占着叙主要产粮区和产油区，搜刮掠夺叙国家资源。根据叙官方公布的数据，叙2022年上半年石油产量的80%以上被美军及其支持的武装势力偷走。叙外交部将美国这一“卑劣做法”斥之为“海盗行为”。

美军“赖在”叙利亚明偷硬抢，再次证明美国以“民主人权”之名行谋取私利之实。叙利亚远不是“美式豪夺”唯一的受害者。长期以来，美国动用单边制裁、“长臂管辖”等手段，掠夺他国资产，早已为世人所知。前段时间，美国宣布拟出售委内瑞拉国家石油公司在美子公司的资产，被委总统马杜罗斥为“最大规模掠夺行为之一”；面对深陷人道主义危机的阿富汗，美国同样展现出极度冷血的一面，不仅从2021年起冻结阿巨额海外资产至今未还，还试图挪作他用；美国多次出动海军或指使第三国扣押处在国际贸易航线上的伊朗油轮，将伊朗石油转移回国内出售变现，并将“打劫”洗白成“进口”。

甚至对于盟友，美国也不手软。以“经济人质”为手段肢解法国知名企业阿尔斯通，使其被迫答应美国企业的收购要求；新冠疫情期间以高价抢购或直接截留法国、德国等盟友订购的防疫物资，被德国官员斥为“现代海盗行径”；一边对乌克兰危机煽风点火，一边趁欧洲能源短缺之际向其高价兜售能源，还用推出《通胀削减法案》等手段把欧洲企业吸引到美国，使欧洲面临“去工业化”风险。

美国“打劫”他国的手段多样。除了用单边制裁、“长臂管辖”等手段直接掠夺他国资产，美国更是依仗美元霸权这一“利器”薅全世界的羊毛。美国多年来一直享受着几乎不受限制印钞的超级特权，根据自己的经济周期在“开闸放水”和“关闸断流”之间反复切换，在美元大进大出过程中洗劫各国外汇储备，掠夺优质资产，攫取巨额收益。

将美国的种种做法称为“海盗行为”名副其实。从对待北美大陆原住民时的烧杀抢掠，到四处挑动冲突战争、掠夺全球资源，“海盗文化”的基因一直支配美国的对外行动。只不过如今美国把“海盗文化”用所谓的民主、自由、人权、法治等话术包装，一旦这些话术不管用，美国会毫不犹豫撇开道德外衣，“光明正大”做“海盗”。美国匹兹堡大学客座法学教授丹尼尔·科瓦利克撰文指出，美国随时准备动用“掠夺”这个屡试不爽的传统技能。在华盛顿强加的“基于规则的国际秩序”中，法治不过是强者压制弱者的一个工具。

大国应该有大国的样子，美国明火执仗地掠夺他国资源，实在令人不齿。

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