窦一鸣

党的二十大报告指出，加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。外语院校和外语人才是讲活讲好讲实中国故事的重要力量之一。习近平总书记在给北外老教授回信中强调，“深化中外交流，增进各国人民友谊，推动构建人类命运共同体，讲好中国故事，需要大批外语人才，外语院校大有可为。”外语院校要努力培养更多有家国情怀、有全球视野、有专业本领的复合型人才。北京外国语大学“学生海外实习实践项目”正是北外致力于培养“三有”复合型人才，探索实践育人新路径的重要方式。

以海外实习实践为抓手，打造全球思政大课堂

2023年7月，北京外国语大学在一个月内派出了7支由专业老师和学生组成的实践团前往俄罗斯、西班牙、马来西亚、泰国、日本等地区进行海外实习实践，彰显了北京外国语大学在培养国际化人才、拓展学生国际视野方面的决心和实力。2023年北外共将派出500多名师生共43支队伍赴海外五大洲开展实习实践。

北京外国语大学校长杨丹指出，“北外努力打造全球思政大课堂，讲述中国故事，扬帆起航行走世界。”海外实习实践是北外学子发挥语言优势、夯实专业能力的重要抓手，同时还是弘扬和而不同的中华传统文化，宣介全球文明倡议，推动文明交流互鉴，增进国际理解的重要手段。海外实习实践作为北京外国语大学开展“实践育人”的重要抓手，把思想政治教育融入海外实践，引导学生在海外实地走访调研，深入了解国情世情。打造全球思政大课堂，在具体教学和科研实践中体现北外特色，发挥北外优势。在海外实践中讲好中国故事、在海外实习中拓宽思维眼界、在志愿服务中厚植家国情怀。

以深化校企合作为路径，拓展国际视野

北外秉持“资源共享、优势互补”的校企合作理念，在海外实习实践项目中，北外与中铁建、中交等企业继续深化校企合作模式，为北外学生提供海外实习实践机会。中国铁道建筑集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理）汪显东指出，海外实习实践是充分发挥外语院校独特优势的具体举措，中铁建愿与北外开展更进一步的合作，为北外学生提供海外实习实践机会。通过深化校企合作，北外学子有机会通过海外实习实践项目，探索学习中国企业国际化的前沿经验，拓展国际视野。

以调查研究为方法，服务国家战略

今年是“一带一路”倡议提出十周年，也是构建人类命运共同体理念提出十周年，通过海外实习实践，了解“一带一路”沿线国家的国情概况，考察“一带一路”倡议与人类命运共同体理念在全球各国的传播与接受状况具有重要意义。以北京外国语大学亚洲学院、非洲学院党总支申报的“人类命运共同体理念在马来西亚的传播和策略调研”项目为例，该实践团一行以深度考察马来西亚社会各界对中国提出的人类命运共同体方案的认知和传播状况为目标，与马来西亚社会历史、文化、教育和媒体等四个领域的专家人士访谈。通过走渔村、访议员，探学校、问校长，观非遗、查民情的方式，接触马来西亚普通民众，深入体悟中马文化的交往交流交融，为推动人类命运共同体的全球传播提供策略建议。通过海外实习实践，学校将外语人才培养与国家战略需要紧密结合，服务中国式现代化和中华民族伟大复兴。

以青年和语言为媒介，增进民心相通

海外实习实践项目把北外学子送到“一带一路”沿线国家的最前线，北外学子可以充分发挥语言优势，通过语言拉近与当地民众的距离，在推进中外文化交流合作、中外文明互鉴共通、促进民心相通等方面发挥重要作用和影响。同学们能够以语言为媒介，与一带一路沿线国家的人民就社会发展、文化传承进行交流，深入了解“一带一路”沿线国家的经济、文化和社会情况，促进民心相通、人文交融。不同于精英层面的交流互动，在海外实习实践项目中，同学们扎根在基层，与“一带一路”沿线国家最普通的民众进行交流，可以更好地促进民心相通，传播中国青年的声音。

北京外国语大学将继续通过海外实习实践项目为抓手、以深化校企合作为路径、以调查研究为方法、以青年和语言为媒介，探索实践育人新方式，培养更多有家国情怀、有全球视野、有专业本领的“三有”人才。

（窦一鸣，北京外国语大学亚洲学院讲师、亚洲学院、非洲学院专职辅导员，北外海外实习实践项目带队教师）

(责编：贾文婷、杨牧)