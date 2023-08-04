人民网维也纳8月4日电（记者刘仲华）中国军控与裁军协会和俄罗斯能源与安全研究中心于《不扩散核武器条约》第十一次审议大会第一次筹备会期间，在维也纳国际中心举办“美英澳核潜艇合作核扩散风险”研讨会，发布中俄《美英澳核潜艇合作：对核不扩散机制和全球安全的风险》联合研究报告。该报告主要由中国军控与裁军协会、中核战略规划研究总院、俄罗斯能源与安全研究中心联合编写，系中俄智库首次就美英澳核潜艇合作发布联合研究报告，从学术角度传达出中俄智库维护国际核不扩散机制的坚定声音。

报告指出，美英澳核潜艇合作是当前国际核不扩散机制面临的重大挑战，如何妥善处理三国核潜艇合作的核扩散风险，事关国际核不扩散机制的权威性和有效性，事关国际和平、安全与发展事业。报告系统梳理了美英澳三国不顾国际社会批评与反对、强行推进核潜艇合作的相关动向，指出美英澳核潜艇合作涉及核武器国家首次向无核武器国家转让数吨武器级高浓铀，严重违反《不扩散核武器条约》目标和精神，引发国际社会高度关切和争议。报告深入分析了上述合作对核不扩散机制、全球及地区安全的消极影响，包括冲击国际原子能机构保障监督体系、损害南太无核武器区、破坏《核供应国集团》和《导弹及其技术控制制度》等防扩散机制、引发核安全及核安保风险、刺激地区核军备竞赛、破坏全球安全等。报告敦促国际社会继续通过公开、透明、包容的政府间进程，深入讨论美英澳核潜艇合作涉及的复杂政治、法律和技术等问题，协商一致寻求解决方案。

中国军控与裁军协会副会长兼秘书长李驰江、俄罗斯能源与安全研究中心主任安东·科普洛夫共同主持发布会并致辞。中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表李松大使、俄罗斯常驻维也纳代表团临时代办罗曼·乌斯蒂诺夫应邀参加会议并致辞。前中国驻澳大利亚大使成竞业、中核战略规划研究总院军控专家赵学林、前俄罗斯驻日内瓦裁军谈判会议大使谢尔盖·巴特萨诺夫、俄罗斯独立专家瓦列里·拜奇科夫等作专题发言并回答了相关问题。

本次会议得到各方高度关注，来自印度尼西亚、巴基斯坦、古巴、叙利亚等国常驻代表及国际知名智库、媒体代表约80余人参会。

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