新华社北京8月4日电 极端组织“伊斯兰国”3日承认其第四任最高头目阿布·侯赛因·侯赛尼·库拉希在叙利亚西北部冲突中死亡，并宣布其继任者。

“伊斯兰国”发言人阿布·胡赛法·安萨里经由即时通信软件“电报”发布一段音频，说该组织最高头目在叙利亚伊德利卜省与极端武装“解放叙利亚”联盟成员发生直接冲突，伤重不治。安萨里没有说明具体日期。“解放叙利亚”联盟还扣押了一些“伊斯兰国”成员，包括另一名发言人阿布·奥马尔·穆哈吉尔。

2019年8月23日，在叙利亚伊德利卜省，一个村镇硝烟弥漫。新华社发

安萨里同时宣布，“伊斯兰国”第五任头目为阿布·哈夫斯·哈希米·库拉希。

“解放叙利亚”联盟与“基地”组织关联，联合国以及美国等多个国家把它列为恐怖组织。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安4月30日曾表示，土耳其国家情报局安全部队前一天在叙利亚境内一场行动中打死阿布·侯赛因·侯赛尼·库拉希。

不过，“伊斯兰国”方面一直否认土方说法。安萨里3日坚称，“解放叙利亚”联盟杀死其最高头目并将其尸体交给了土耳其。

这是2020年1月28日在叙利亚伊德利卜省马雷特努曼拍摄的叙利亚政府军。新华社发

“伊斯兰国”2014年夏天开始在伊拉克攻城略地，同年6月在伊拉克北部摩苏尔宣布建立横跨伊拉克和叙利亚的所谓“哈里发国”，把叙利亚北部城市拉卡定为“首都”。

“伊斯兰国”2016年开始节节败退，2017年年中弃守拉卡。2017年12月，伊拉克政府宣布取得打击“伊斯兰国”胜利。2019年3月，“伊斯兰国”丧失在叙利亚最后一个重要据点。此后，该组织残余势力主要在伊叙两国流窜作乱。

据美联社报道，2019年10月，“伊斯兰国”首任最高头目阿布·贝克尔·巴格达迪在一次美军“定点清除”行动中身亡。巴格达迪的两名接任者2022年先后死于美军行动和叙利亚反对派之手。今年2月，美军用直升机打死一名“伊斯兰国”负责叙利亚西北部军事行动的分支头目，4名美军军人在那次行动中受伤。（刘曦）

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