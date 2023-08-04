新华社北京8月4日电 美国政府官员3日放风称，美国正考虑派海军陆战队员和海军士兵随船护送穿越霍尔木兹海峡的油轮等商船，以威慑伊朗。

一名不愿公开姓名的官员告诉法新社记者，随船护送将主要面向接近或穿越霍尔木兹海峡的商船，但首先需要征得商船方面同意。

2019年4月30日，伊朗士兵在霍尔木兹海峡巡逻。新华社发（艾哈迈德·哈拉比萨斯摄）

据美联社援引知情官员的话报道，这一设想若要实现，过程会比较复杂。既需要商船所悬挂国旗的船籍国批准，也需要商船登记的运营方批准。最终决定尚未作出，美国军方继续同海湾阿拉伯盟国协商，可能需要一段时间才能出台具体方案。

五角大楼和白宫国家安全委员会均拒绝证实关于随船护送设想的报道，但强调维持霍尔木兹海峡航行畅通的重要性。

霍尔木兹海峡连接波斯湾和印度洋，是海湾地区石油输往西欧、美国和日本等地的唯一海上通道，所输送石油量占世界总量五分之一。

美国近期增强在海湾军事部署，以在霍尔木兹海峡及附近水域威慑伊朗。

美国防部长劳埃德·奥斯汀7月批准向海湾增派一个两栖战备群，包括一艘两栖攻击舰和一支大约3000人的海军陆战队远征队。先前，五角大楼向海湾增派多架F-35型、F-16型战斗机、A-10型攻击机，声称为霍尔木兹海峡商船提供空中掩护。

2017年5月24日，在美国纽约，美国海军“基萨奇”号两栖攻击舰参加纽约舰队周舰船巡游活动。新华社记者王迎摄

就随船护送是否可能导致美军同伊朗武装力量对峙，那名美国官员称，这实际上取决于伊朗方面。

针对美方近期向霍尔木兹海峡增加军事部署的计划，伊朗外交部发言人7月17日说，美国继续采取类似行为将在地区造成新的敏感问题，导致地区稳定与安全加剧恶化。他强调，美国在地区安全等问题上，从未扮演和平或建设性角色。

美国及其盟友近两年多次指认伊朗在霍尔木兹海峡劫持外国商船或骚扰船员，称伊朗把扣船当作筹码。伊朗多次否认这一说法，表示在外国商船同伊朗船只发生碰撞等事故或者排放污染物后依法予以查扣。伊朗军方曾经指认西方用“伊朗劫船”报道打“心理战”，为“冒险主义”行为制造舆论。

美国长期对伊朗实施单方面制裁，重点针对伊朗石油出口，多次联合盟国扣押甚至没收伊朗油轮。（胡若愚）

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