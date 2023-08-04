人民网万象8月4日电 （记者孙广勇）8月3日上午，由中华人民共和国文化和旅游部国际交流与合作局主办、老挝中国文化中心承办的“中国故事”讲座：“跨越山海 救死扶伤——中国人民解放军援老医疗专家组故事分享会”在老挝中国文化中心隆重举行。中国驻老挝大使馆国防武官李兵大校、老挝国防部宣传局中校信·拉辛玛、老挝新闻文化和旅游部计划与国际合作司代表提沙瓦、老挝人民军103总医院代表、中资机构相关负责人、华侨华人及通过中心脸书报名的老挝民众等多方嘉宾近200人共同参与了本次活动。

活动中，李兵武官强调了中国人民解放军第九批援老医疗专家组和老挝人民军携手并肩救死扶伤活动的重要意义。他表示，为庆祝“八一”建军节，中国人民解放军第九批援老医疗专家组应邀在老挝中国文化中心与老挝民众分享他们“救死扶伤、大爱无疆”的感人事迹，用实际行动讲好中国故事，传递中国声音，为构建高质量中老民心相通的中老命运共同体作出了重要贡献，并感谢老挝中国文化中心为讲好“中国故事”，特别是为讲好中老两国军医精诚合作的感人事迹搭建了交流平台。“今天来参加活动的观众都是中国故事的聆听者，更是中国故事的传播者和宣讲员。我们要把中老友谊传递出去，为促进中老友谊作出新的贡献。”

在大家热烈的掌声中，中国人民解放军第九批援老医疗专家组（空军军医大学西京医院派出）主讲专家隆重登场，专家组组长蔡越教授和郑新瑞教授、罗辉教授和李孝闯教授用生动翔实的语言，讲述了他们与老挝医生密切合作救死扶伤的多个感人事迹，引发了现场观众的强烈共鸣。

2023年6月，老挝人民军103总医院收治了一名不稳定性心绞痛患者，经入院诊断为“急性冠脉综合症”。院领导高度重视，经讨论决定由第九批援老医疗专家组蔡越队长与医院心脏内科同事配合进行手术，在数周随访中，患者恢复良好，成功为患者完成治疗。

过去，这类高危手术无法在老挝当地实施，只能将患者转移到其他有条件的国家完成。然而在多位专家“手把手、心贴心”地帮扶带教下，老挝人民军103总医院的医生也逐渐开始掌握了这类实用型冠脉介入手术。“授人以鱼，不如授人以渔”，援老医疗专家组用精湛的医术，践行了“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的援外精神，用实际行动不断丰富着中老命运共同体的深刻内涵。

随后，第九批援老医疗专家组七位专家和老挝人民军103总医院的六位专家，现场联合开展了义诊活动，就老挝当地民众关心的健康问题给予了专业的医学指导和建议。现场气氛热烈，观众纷纷参与互动踊跃提问。

通过网络报名来参加活动的玛·未来朋，是一位23岁的老挝小伙子。他在两年前发现自己腰疼干不了力气活，且伴随手抖症状，然而去医院拍片后，却并未发现腰部异常。活动现场，中老医生针对他的问题进行了联合义诊，并给予了科学的治疗建议。

在现场观众的热情咨询参与下，一小时的义诊时间不知不觉被延长到近两小时，观众围着医疗组医生一个接一个地咨询健康问题，久久不愿散去。

老挝国防部宣传局中校信·拉辛玛在现场接受中央电视台国防军事频道采访时表示，本场“中国故事”讲座非常有意义，令人印象深刻，援老医疗专家组的故事充分体现了中老命运共同体建设给老挝人民带来了健康与幸福，并祝福中老友谊万古长青！

参加活动的中资企业负责人表示，通过参加本次活动，深切感受到了国家对海外中国人的关爱。党和政府通过多方协调抢救中国留学生的故事令他们深受感动，并希望今后有更多的机会参加中心的活动，在老挝感受中老两国人民的友好情谊。

活动结束后，观众还参观了援老医疗工作展。展览通过图片生动形象地讲述了援老工程建设、设备援助、来华培训、移交开诊，以及从第一批到第九批援老医疗专家组援老期间的感人故事。

“中国故事”讲座，是老挝中国文化中心今年重点推出的文化品牌活动，以中国式现代化、文明交流互鉴、中华优秀传统文化等为交流主题。未来，老挝中国文化中心将结合各种线上线下活动，举办更多的“中国故事”讲座。

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