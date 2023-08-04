文旅会展，融合共生。在世界旅游休闲中心的建设背景下，围绕“1+4”适度多元发展策略，澳门特区政府《2023年财政年度施政报告》明确提出，要做强文旅会展商贸产业，加快建设澳门文旅会展产业的延伸区、拓展区。

“2023年是澳门经济发展关键的一年。”澳门特区行政长官贺一诚日前表示，一方面，特区政府正加强开拓国际旅客市场，持续推进“旅游+”跨界融合，促进综合旅游休闲业提质发展；另一方面，积极推动大健康、现代金融、会展商贸等四大重点产业发展，不断增强经济的发展动能和综合竞争力。

今年以来，澳门会展业彰显勃勃生机。据澳门统计暨普查局数据显示，第一季度澳门举办会展活动208项，同比增长1.1倍。与会者（入场观众）19.9万人次，上升20.5%。

澳门贸易投资促进局行政管理委员会主席余雨生预计，今年下半年会展业逐渐畅旺，有信心全年在澳举办逾千项会展相关活动。同时，澳门综合度假休闲企业逐步开展涉及休闲、文化、会展等领域的项目，持续深化特区政府及企业的高效协作，探索会展业发展更多可能。

“硬件设施、配套服务、交通便利等因素是澳门会展业持续兴盛的优势所在。”余雨生指出，目前澳门拥有24万平方米会展场地、超过4万间酒店客房，配合专业、优质的服务，能够满足各种类型的会议展览需求，加上优越的地理位置，国际客商可以通过澳门联通内地的庞大消费市场。

“澳门会展业还具有平台和载体的特质，赋予新兴产业以更多生命力，支持‘1+4’适度多元发展策略稳步推进。”余雨生以“澳门国际环保合作发展论坛及展览”为例介绍，该活动以展览形式搭建环保产业的交流平台，并促成一系列合作新项目，意义深远。

更多类似的重点活动也在不断筹划、完善和推展中。澳门贸易投资促进局结合“产业+会展”融合创新发展模式，扩大会展业的拉动效应，为内地尤其是粤港澳大湾区与葡语国家、“一带一路”沿线国家提供对接平台，持续推动澳门会展业向专业化及市场化方向迈进。

共促合作，共创商机。依托澳门的产业优势和丰富的会展资源，粤澳双方携手打造具有国际影响力的会展平台。

日前，澳门贸易投资促进局与横琴粤澳深度合作区经济发展局联合推出“一会展两地”全新品牌“澳琴·会展”，旨在向外界更好展示两地会展平台优势，加强两地会展产业工作联动并形成产业发展合力。

横琴粤澳深度合作区经济发展局局长李子蔚表示，随着相关政策及合作模式的不断优化，“一会展两地”将充分发挥澳门“背靠祖国，联通世界”的独特区位优势，进一步抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇，吸引国际客商办展参会，提升会展体验，为琴澳打造更优质的国际营商环境。

去年11月，首个以“一会展两地”模式举办的“中国（澳门）国际高质量消费博览会暨横琴世界湾区论坛（高品会）”为琴澳业界开辟一条新路径。联合主办方南光集团副总经理宋晓冬认为，以此次活动为契机，琴澳各自发挥优势、借鉴融合，立足横琴粤澳深度合作区“双循环”交汇点，两地未来将越发物畅其流、人便其行，共同创造会展业发展的新未来。

内外发力，协同共赢。琴澳一体化发展步履铿锵，文旅会展业势头强劲。

“按照《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，要以横琴为载体促进澳门经济适度多元发展。”李子蔚强调，横琴相继出台支持文旅会展产业发展的《三年行动计划》和《扶持办法》，逐步引进澳门的优势产业，推动两地协同发展，实现全方位、多层次的合作。

与此同时，澳门、横琴组成澳琴联合招商推介代表团奔赴海外多地开展招商推介、座谈调研、企业拜访等，向国际社会释放琴澳一体化、高水平对外开放的积极信号。余雨生提及，“这是两地首次联手向海外工商界推广‘澳门平台+国际资源+横琴空间+成果共享’的新模式，凸显‘1+1＞2’的协同效应，吸引更多更多国际化会展落户琴澳。”

在促进文旅合作方面，李子蔚表示，澳门及横琴旅游资源丰富，不断加强两地文旅合作，有利于延展旅游新空间。他指出，横琴粤澳深度合作区要充分用好文旅政策优势，加快壮大文旅经营主体，积极培育本土文旅企业，打造高品质文旅产品体系。

当前，琴澳两地业界合力实现旅游资源的高效互补、资源互济、产业联动，促进琴澳高质量文旅发展。在“琴澳联合旅游产品”发布会上，澳门世遗历史游、高端酒店度假村套票、年轻人喜爱的文创艺术游等系列独具特色的旅游产品持续带动文旅融合。

“文旅会展产业是整体经济的‘晴雨表’，琴澳融合吸引全球资源要素，为经济发展注入新动能。”宋晓冬补充道，如今粤港澳大湾区建设如火如荼，琴澳两地要统一规划、协同发展，发挥“产业+会展”拉动效应，积极探索会展赋能文旅产业的发展路径，巩固拓宽文旅会展客源市场。

据悉，为深化澳门与横琴在文旅产业方面的融合发展，横琴粤澳深度合作区将围绕“一程多站”模式于年内举办澳门国际美食节（横琴站）、水舞光影秀和中国—葡语国家文化周等特色文旅活动，共同打造“澳琴游”品牌。

“澳门的业界对到横琴发展文旅会展产业持非常积极的态度。”谈及业界发展方向，宋晓冬说，“现在琴澳业界，包括政府部门间都保持着密切的沟通和良好的互动，不少澳门的企业已经在横琴注册公司并开展业务。”

以产业为纽带，共享发展机遇。放眼未来，文旅会展产业将为更多新兴产业的融合发展提供有效示范。李子蔚期冀，通过横琴与澳门的深度融合，大力发展“一会展两地”“一展一会”“一程多站”等模式，为澳门带来新活力，为横琴注入新动能。

(责编：曹欣悦、杨牧)