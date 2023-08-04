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《巨齿鲨2：深渊》伦敦亮相 吴京与杰森·斯坦森联袂出演

2023年08月04日08:16 | 来源：人民网-国际频道
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图为本片导演本·维特利出席了放映活动。 人民网记者 许立群摄

图为本片导演本·维特利出席了放映活动。 人民网记者 许立群摄

人民网伦敦8月3日电（记者许立群）8月2日，深海冒险怪兽大片《巨齿鲨2：深渊》在伦敦莱斯特广场举办了一场独特的影迷放映会，吸引众多观众参与。活动中，三只巨大的仿真鲨鱼鳍抵达莱斯特广场，让公众有机会在电影上映前与这个标志性的元素合影。

影片讲述了一场充满惊险和刺激的深海冒险故事，中国演员吴京和英国演员杰森·斯坦森在影片中扮演的两位男主角功夫超群、嫉恶如仇、充满正义感与使命感，不断超越极限、勇闯难关、最终战胜了怪兽与黑暗势力，完成了极限营救。

电影里一段情节尤为紧张：身处“快活岛”上的人们正在悠闲度假，没有发现海中巨齿鲨群与陆上巨型章鱼正快速逼近，对致命危险的来临毫无察觉。危急时刻，吴京从直升机上一跃而下与章鱼交战，杰森·斯坦森则骑着摩托艇迎战巨齿鲨群，双雄联手、各显神功，展开了人类与怪兽的生死对决。

放映介绍后，观众们纷纷表示《巨齿鲨2》相比第一部更加刺激精彩。特别是吴京和杰森的动作戏令人赞叹不已。影片里与吴京一同出现的中国元素自然协调，也给观众留下美好印象。

据悉，《巨齿鲨2：深渊》于8月4日在全球上映。影片由华人文化集团公司旗下上海华人影业有限公司、华纳兄弟影片公司、北京登峰国际文化传播有限公司、中国电影股份有限公司、北京阿里巴巴影业文化有限公司、引力影视国际有限公司出品。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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