中企承建金边市第三环线项目正式启用仪式举行

人民网柬埔寨干丹8月3日电 （记者刘慧）8月3日，柬埔寨金边市第三环线项目在干丹省举行正式启用仪式。柬埔寨首相洪森、中国驻柬埔寨大使王文天、柬埔寨公共工程与运输大臣孙占托等两国代表以及当地民众约8000多人出席仪式。

金边市第三环线项目由上海建工集团股份有限公司承建，主线全长约47.6公里，支线全长约5.3公里，将金边市区北部的4号国家公路与南部的1号国家公路直接相连，并连接起多条主要干道。

洪森对中国政府和中国企业为柬埔寨提供的帮助表示感谢。他表示，金边市第三环线项目为老百姓提供很大的便利，特别是交通运输方面。该项目能够缓解金边市的交通压力，有助于周边的发展。

王文天表示，今年是中柬建交65周年、中柬友好年。中柬双方正在携手落实两国高层的共识，坚定不移地深化中柬亲密无间的“铁杆”友谊，坚定不移地开展互利共赢的务实合作，坚定不移地推动构建新时代中柬命运共同体。

金边三环项目经理颜志明向记者介绍道，金边市第三环线贯穿金边市西南路网，形成金边市西南部的快速通道，对带动沿线各区经济发展，提升柬埔寨首都的城市形象具有重要意义。项目施工期间雇佣当地员工超过1000人，并通过以老带新、组织柬籍员工技术交底和技能培训等方式，为柬埔寨培养技术人才，同时改善当地民生。

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