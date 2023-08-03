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中外港口合作提供的是发展机遇（观象台）

□ 林子涵
2023年08月03日09:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在几内亚湾的碧蓝海面上，不时有巨轮靠岸停泊，等待卸货；港口岸边，5座集装箱起重机拔地而起，巍然耸立。这里是由中企投资、建设、运营的尼日利亚莱基深水港。作为西非地区最大的港口之一，莱基深水港今年1月开港运营后，可容纳目前全球最大的集装箱货轮，年设计处理120万个标准集装箱，将为尼日利亚创造近20万个直接和间接工作岗位，被当地政府和民众评价为拉动贸易和经济发展的“火车头”。

　　然而，就是这样一座造福当地的港口，最近却和其他中方支持建设的港口一起，被美国政客和媒体炒作成“地缘政治风险”，煞有介事地说它们是“给中国海军提供支持”的“军事基地”。

　　一整套“黑话”背后，又是美国常挂在嘴边的“中国投资威胁论”逻辑。这些年来，凡有共建“一带一路”项目的新消息，美国就炮制话题，极尽抹黑之能事，企图给中国的对外合作“使绊子”。这次，美国瞄准的是中外港口合作。

　　心中有什么，就会看到什么。美国是拥有最多海外军事基地的国家。昆西治国方略研究所数据显示，美国在海外80个国家和地区设有约750个军事基地。这些军事基地是美国炫耀武力的平台。连参加2024年美国总统选举的民主党参选人威廉森也说，时代已经不同了，美国不能再满世界充当教师爷。世界上有太多本就不应该存在的美国军事设施。

　　中外港口合作，提供的是实实在在的发展机遇，赢得了当地真心支持。在希腊比雷埃夫斯港，中企进行投资建设后，这个地中海第一大港摆脱经营困境，2022财年净利润5290万欧元，较上一财年增长43.9%，被希腊总理米佐塔基斯称赞为“双赢的标志性项目”。在斯里兰卡科伦坡港口城，中企全程参与开发运营。据评估，该项目将吸引超过97亿美元外国直接投资，为斯政府增加超50亿美元财政收入。在东帝汶蒂坝港，中企承建的码头配备现代化物流设备，船舶停靠和货物装卸效率大增。东帝汶总理鲁瓦克表示，该港口将使东帝汶的贸易吸引力显著提升。在以色列海法新港、巴基斯坦瓜达尔港、柬埔寨金边港等地，中方参与港口建设的务实行动，都赢得当地点赞。

　　中外港口合作在阳光下进行，光明磊落，坦坦荡荡。近年来，中国政府发布一系列规定，要求中国企业开展境外投资和运营，应遵守业务所涉国家和地区政府法律法规和监管要求，尊重当地风俗习惯，依法合规开展境外投资活动。中国同有关国家的港口合作从不干涉别国内政，从不针对第三方，从不对任何国家构成安全威胁。所谓中国“军事基地”的论调纯属无稽之谈。

　　事实上，中外港口合作，美国也是受益人。美国波士顿港与中企合作20多年，不仅保住了该港原有的9000个就业岗位，还累计创造40万个就业机会，被当地港务局负责人称为“美中经贸合作的完美例证”。

　　多年来的成果证明，中国积极投入与其他国家的港口合作，为相关国家带去扎实收益，不仅有力拉动当地就业、基础设施改善和经济发展，还以出色的海运和配套服务助推区域乃至全球经济发展。中外港口合作是机遇，而非威胁，美国那些罗织谎言和“黑话”的人心里清楚，国际社会更看得明白。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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