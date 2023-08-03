严 瑜 潘子萌

人们在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯佛罗里达大街上的一座购物中心内游览。

新华社记者 王天聪摄

近日，阿根廷经济部发布消息称，该国政府已与国际货币基金组织（IMF）就向阿根廷发放新的债务再融资贷款达成新协议，从而再次避免阿根廷债务违约。IMF执行董事会将在8月中旬举行会议，审议是否批准该协议。

压力突出

7月28日，IMF与阿根廷政府达成新协议。根据协议，IMF技术团队同意启动阿根廷经济形势第五轮和第六图轮评估，如果相关评估结果通过，阿根廷将在今年8月和11月分两次获得IMF总计约75亿美元的债务再融资贷款，用于偿还到期旧债和稳定该国金融市场。7月31日和8月3日，阿根廷需偿还的到期外债本息共计约35亿美元。

当前，阿根廷债务压力突出。数据显示，阿根廷近期外汇储备已不足320亿美元，其外债规模在2022年底达2767亿美元。IMF在一份声明中称，自3月31日完成第四次评估以来，由于干旱影响大于预期，阿根廷经济形势恶化，出口和财政收入受到严重影响。

2018年下半年，IMF与阿根廷政府签署总额近570亿美元的贷款协议，其中约440亿美元已发放阿方。阿根廷现任政府2019年底上任后，表示无力按期还债，与IMF开始债务重组谈判。2022年3月，双方达成债务重组协议。根据协议，IMF同意在符合相关经济评估的条件下分阶段向阿根廷提供债务再融资贷款。

短期纾困

近年来，阿根廷持续面临通货膨胀和经济衰退困境。美联社报道称，自2018年爆发经济危机以来，阿根廷一直未能妥善应对。如今，为维持经济，阿根廷只能加紧印钞，导致通胀恶性循环。

南开大学历史学院拉丁美洲研究中心教授王萍在接受本报采访时分析称，此次IMF与阿根廷达成协议，将暂时缓解阿根廷面临的危机。“IMF提供新的贷款将有助于阻止阿根廷资金链断裂。”王萍说。

《金融时报》引述阿根廷咨询机构Ecolatina研究主管圣地亚哥·马努基安的观点称，IMF此举将避免阿根廷经济坠入深渊，阻止局势进一步恶化。

不过，专家认为，“新债还旧债”的方式无法从根源上解决阿根廷经济困境。

长期以来，阿根廷经济主要依靠大宗农产品出口。今年，受极端天气影响，阿根廷的大豆、小麦、玉米等主要农作物收成锐减，出口受到严重影响。

分析人士指出，阿根廷本身就存在通胀率高、财政赤字高等不稳定因素，叠加美联储接连加息等外部风险，导致资本加速流出阿根廷市场，阿根廷货币价值下降，国内经济困境进一步加剧。

“阿根廷经济问题的根源在于自身脆弱性和结构性矛盾凸出、对外依赖性强、经济结构单一，阿政府需要采取措施，进行结构性调整。”王萍说。

多元发展

“IMF新拨贷款将为阿根廷实施应急性措施或制定短期规划赢得时间。”王萍说，“在资金链得以维持的条件下，阿根廷未来或将通过加大农产品出口、寻求国际合作等方式来摆脱困境。”

王萍分析称，加大出口有助于改善阿根廷当前国际收支情况。“只有减少财政赤字、改变当前宏观经济不稳定的局面，阿根廷才能逐步积累国家外汇储备、改善经济结构性问题。”

目前，阿根廷正积极寻求国际合作。阿根廷经济部发言人日前表示，拉丁美洲开发银行于7月28日批准向阿根廷提供10亿美元信贷。近日，阿根廷还首次使用人民币偿还27亿美元外债。

专家认为，长远来看，阿根廷需逐步优化经济结构，推动经济多元化发展，才能实现经济可持续增长。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)