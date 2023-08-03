新华社阿比让8月2日电（记者郑扬子）尼亚美消息：尼日尔政变军人领导人阿卜杜拉赫曼·奇亚尼2日发表电视讲话说，尼日尔保卫祖国国家委员会不接受所有来自西非国家经济共同体（西共体）的制裁。

奇亚尼说，尼日尔保卫祖国国家委员会拒绝所有“干涉尼日尔内政”的行为，不接受所有来自西共体的制裁，“不会向来自任何一方的威胁让步”。

西共体领导人7月30日在尼日利亚首都阿布贾召开紧急会议，要求尼日尔政变军人在一周内释放遭扣押的尼日尔总统巴祖姆并恢复其总统职权，相关要求如在一周内得不到满足，西共体将采取包括军事干预在内的一切措施，确保恢复尼日尔的宪法秩序。当天，西共体和由8个西共体成员国组成的西非经济货币联盟宣布对尼日尔以及参与政变的尼军人实施制裁。

此外，奇亚尼在电视讲话中还表示，尼日尔在政变期间并未滥用武力，在尼日尔法国人未受到安全威胁，法国撤侨“没有任何客观理由”。

法国外交部8月1日发表声明说，鉴于尼日尔局势紧张，以及在该国发生的针对法国大使馆的暴力事件，法国决定当天开始从尼日尔撤侨。法国媒体报道，首架撤侨飞机已于1日晚抵达巴黎。

7月26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押巴祖姆。当天深夜，政变军人代表宣布成立保卫祖国国家委员会，解除巴祖姆总统职权，由军人政权接管国家事务。奇亚尼28日宣布就任尼日尔保卫祖国国家委员会主席。

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