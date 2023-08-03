新华社北京8月2日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部2日通报说，乌克兰当天试图使用无人驾驶船在黑海攻击一艘俄海军舰艇，乌无人船被及时发现并被摧毁。乌克兰总检察长办公室2日说，俄军当天凌晨对敖德萨州发动无人机袭击。

——俄罗斯国防部2日通报说，当天凌晨，乌克兰试图使用海上无人驾驶船攻击一艘正在黑海西南海域护航民用海上运输的俄海军舰艇。通报说，俄舰艇人员采取专业行动，乌无人船被及时发现并被摧毁。

——乌克兰总检察长办公室2日在社交媒体发文称，当天凌晨，俄军对敖德萨州发动无人机袭击，该州南部位于多瑙河沿岸的港口和工业基础设施遭到袭击，袭击导致粮食仓储设施受损。乌克兰南部作战司令部说，乌防空火力当天凌晨在敖德萨州上空拦截了11架俄攻击型无人机。

——俄罗斯国防部2日通报，俄罗斯“海洋之盾-2023”海军演习2日在波罗的海启动。演习由俄海军总司令叶夫梅诺夫指挥，演练任务涉及保卫海岸、运送军人和物资等。超过30艘战斗舰艇、20艘支援舰、30架飞机以及约6000名军人参加本次演习。

——据俄总统网站2日消息，俄总统普京当日与土耳其总统埃尔多安通电话，双方就黑海农产品外运协议、进一步发展俄土经贸关系等进行了讨论。普京表示，俄方准备在西方履行对俄义务后重返黑海农产品外运协议。

——乌方任命的赫尔松州军事行政长官亚历山大·普罗库金1日在社交媒体发文说，过去一天，俄军使用无人机、火炮、迫击炮、火箭弹和战机对赫尔松州乌方控制区进行了51次袭击，赫尔松市遭大规模炮击，袭击造成4人死亡、18人受伤。

——塔斯社1日援引俄罗斯防空系统官员的话报道，8月1日凌晨企图袭击莫斯科及莫斯科周边地区的无人机是从乌克兰境内起飞的。俄总统新闻秘书佩斯科夫对媒体表示，莫斯科遭无人机袭击的威胁仍明显存在，俄方正采取措施加以应对。

——乌克兰文化和信息政策部1日在社交媒体发文说，首都基辅“祖国母亲”纪念碑盾牌上的苏联国徽更换为乌克兰三叉戟国徽的工作正按计划进行。乌文化和信息政策部代理部长罗斯季斯拉夫·卡兰杰耶夫表示，期待更换工作在乌国旗日（8月23日）或乌独立日（8月24日）前完成。（参与记者：李东旭、华迪、刘恺、陈汀、安晓萌）

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