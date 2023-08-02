北京外国语大学师生在马来西亚开展海外实习实践

人民网讯 7月20日至28日，北京外国语大学“人类命运共同体理念在马来西亚的传播与策略调研”实践团赴马来西亚吉隆坡、马六甲开展为期8天的海外实践。调研团以深度考察马来西亚社会各界对中国提出的人类命运共同体方案的认知和传播状况为目标，与马来西亚社会历史、文化、教育和媒体等四个领域的专家人士访谈，在与马来西亚民众的交流中深入体悟中马文化的交融，为推动人类命运共同体的全球传播提供策略建议。

在吉隆坡考察期间，实践团采访来自马来亚大学法学院和马来研究院的两位教授；访问东南亚发行量最大的华文报纸《星洲日报》，采访世华媒体集团（马）总编辑兼星洲日报总编辑郭清江；实地考察马来西亚国家博物馆、独立广场等历史文化场所，采访多位吉隆坡市民，并向市民发放调查问卷了解人类命运共同体等中国方案的认知状况。实践团还来到了马来西亚古城马六甲，通过走渔村、访议员，探学校、问校长，观非遗、查民情，深入了解了当地经济、社会、文化和教育的发展，全面考察了人类命运共同体理念在海上丝路沿线地区人们的认知状况。

作为带队老师的该校国际新闻与传播学院高金萍教授表示，今年是人类命运共同体提出十周年，考察这一中国方案在全球各国的传播与接受状况具有重要意义。调研发现，马来西亚多元文化交融的社会历史传统，给予人类命运共同体传播与实践以良好氛围，中马共建“一带一路”也有着良好的民意基础。无论是马来人还是华人，无论是学界还是政界人士，对于中马共建“一带一路”的认可度较高，对于人类命运共同体的认知尚需进一步提升。

带队教师亚洲学院、非洲学院专职辅导员窦一鸣提到，北京外国语大学学生海外实践项目是北外重视“实践育人”的生动体现，同学们可以通过海外实践更好地运用语言的力量去理解、去沟通，以语言为媒介，传播中国青年的声音，讲好中国故事。

“人类命运共同体理念在马来西亚的传播与策略调研”项目由北京外国语大学亚洲学院申报，由北京外国语大学国际新闻与传播学院教授高金萍，亚洲学院、非洲学院专职辅导员窦一鸣带队，调研成员涉及马来语、新闻传播学、豪萨语、英语等多个专业领域。该项目是北京外国语大学“全球文明与青年责任2023年学生海外实践项目”的先头部队，2023年北外共将派出500多名师生共43支队伍赴海外五大洲开展实习实践。

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