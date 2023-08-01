“智慧之源——达·芬奇，拉斐尔，但丁与意大利制造”展览开幕

人民网北京8月1日电 （刘动）“智慧之源——达·芬奇，拉斐尔，但丁与意大利制造”展览开幕式7月31日晚在北京来福士乙十六艺术馆举行。

本次展览展出油画、版画、海报和杂志等超过120件作品，以及150多件其他展品，包括书籍、目录、广告、明信片和历史邮票，重现第一次世界大战结束后，在重建民族认同感的历史潮流下，意大利国民在达·芬奇、拉斐尔和但丁百年纪念活动中所展现出的审美品位，尤其是在艺术和广告领域对这些重要人物的接受。展览涵盖了从二十世纪初到未来主义，再到蒙扎艺术装饰双年展等多方面的创作，探讨了意大利制造业发展初期艺术与工业设计的关系。

该展览最初作为意大利林琴科学院“意大利智慧三部曲：达·芬奇2019，拉斐尔2020，但丁2021”纪念活动的一部分，于2021年在罗马的法尔内西纳别墅中展出，后又于2022年在比萨版画博物馆展出。2023年展览来到了中国北京，将持续至9月15日。

“智慧之源——达·芬奇，拉斐尔，但丁与意大利制造”展览由意大利驻华使馆文化中心主办，获得意大利文化部和意大利驻华大使馆、意大利林琴科学院的支持，意大利驻华大使安博思、意大利驻华大使馆文化参赞菲德利克等出席了开幕式。

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