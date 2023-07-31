新疆赛里木湖：生态美起来 旅游旺起来 

人民网博乐7月31日电 （记者刘洁妍）山清如洗、水碧如染、花草如海、游人如织……近日，人民网多语种融媒体报道团队来到新疆赛里木湖，看到的是一幅生态优美、旅游畅旺的人与自然和谐共生的优美画卷。

赛里木湖是新疆海拔最高、面积最大的高山湖泊，集山、湖、林、草、湿地、冰川等原生态景观为一体，先后被批准为国家级风景名胜区、国家重点自然遗产地、国家湿地公园。2021年，赛里木湖景区被评为国家5A级旅游景区。

作为高原封闭湖，赛里木湖的生态自我修复能力非常脆弱。景区管委会资源环境管理局局长哈斯特表示，为了保护好赛里木湖的生态环境，景区实施了禁牧、轮牧和草畜平衡管理工作，用绿色生态围栏对环湖周边42.5万亩草场实施了禁牧，修复治理了13万亩草原，生态抛石固岸35公里，整治沟谷河道94公里，使天然草场得以休养生息。

随着一系列生态保护举措的实施，赛里木湖各类生态系统已开启良性发展态势。绿色发展还原了赛里木湖的生态蓝，科学保护造就了赛里木湖景区的环境美。

“经过多年努力，赛里木湖核心区域内退化草场植被得到全面恢复，景区核心区植被修复率达到95%以上；2018年赛里木湖的水质从IV类跃升至II类，部分水域达到了I类水质。”哈斯特说，“这几年赛里木湖的草原更绿了，水更清了，天空也更蓝了。”

秉承“实施最严的保护措施、恢复最原始的生态、推进最科学的发展”理念，赛里木湖实现生态保护和开发利用协调发展，已成为推进区域全域旅游快速发展的强力引擎，辐射带动越来越多的业态融入共享赛里木湖美景之中。

据统计，今年7月份以来，赛里木湖景区旅游持续升温，日均游客达3.87万人以上。除环湖自驾游外，游客还可体验动力伞、帆船等多种游乐项目，在空中、湖中感受赛里木湖美景。“我们将持续加大生态保护力度，同时狠抓旅游服务质量和水平，不断完善基础旅游服务设施，让游客在最美的环境中获得最好的旅游体验。”哈斯特说。

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