蒙古国赴华留学生录取通知书颁发仪式在乌兰巴托举行 

人民网乌兰巴托7月27日电（记者霍文）27日下午，2023—2024年度蒙古国赴华留学生录取通知书颁发仪式在乌兰巴托中国文化中心举行，来自蒙古国部分中学的领导、师生及家长70余人出席仪式。中国驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙为学生颁发赴华留学生录取通知书。

李峙在致辞首先向获得中国政府奖学金的蒙古国学生和家长表示祝贺。他说，同学们即将赴华进入心仪的高等学府，开始一段新的人生旅程。作为成长在中蒙友好环境下的一代，你们选择去中国留学就肩负了增进两国友谊的责任。希望运用所学所想影响身边的每一个人，毕业后积极投身中蒙友好事业，为促进两国互学互鉴发挥桥梁作用，真正成为中蒙交流的友谊使者。

来自蒙古国育才中学的诺敏额尔德尼和孟赫德力格尔均考入了北京大学本科专业。她们在发表感言时，代表即将赴华的蒙古国同学们向中国政府表示衷心的感谢。孟赫德力格尔说，中国政府奖学金不仅是对蒙古国学生的经济支持，也给了我们到中国著名大学学习知识的机会，到中国后我们一定努力学习，学有所成，将来为国家做贡献。

据悉，今年蒙古国共有49人获得中国政府奖学金，他们将赴中国的清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海大学、外交学院、北京语言大学等高等院校深造，学习各类专业知识，未来为中蒙两国友好关系贡献力量。

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