7月25日，陈海大使在内比都会见缅甸外长丹穗，双方就中缅关系与相关领域合作交换了意见。

陈海大使同丹穗外长就中缅合力打击缅境内电诈网赌等犯罪活动进行专题协调。陈大使指出，针对缅甸边境地区电诈犯罪活动蔓延，中缅双方及中缅泰三方开展联合打击行动，取得初步成效。尽管如此，包括缅北在内缅甸边境地区电诈活动依然猖獗，严重损害中缅两国民众切身利益。中国政府对此高度重视，中国民众对此深恶痛绝。双方应进一步采取有力措施，同其他相关邻国合力开展新一阶段联合打击行动，全力铲除电诈窝点，解救被困中方人员，根除缅甸境内诈赌毒瘤，将犯罪势力及其组织人员绳之以法，维护中缅友好合作大局。

丹穗表示，缅方高度重视中方关切。近期缅中双方多次就此进行协调，缅甸副总理兼内政部部长梭突同陈大使就打击涉诈涉赌问题进行深入沟通。电诈活动影响缅甸国家形象，引发内外民众担忧，缅方打击诈赌活动立场坚决。缅方将同中方等相关邻国协调开展后续打击行动，并探讨成立常态化合作机制，对缅境内涉诈涉赌不法分子形成震慑，维护两国民众安全和利益。

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