新华社北京7月25日电 题：抹黑中国洗不白“黑客帝国”

新华社记者谢彬彬

近一段时间，美国一些官员和机构频繁炒作“中国网络威胁论”，编造散播所谓“中国黑客”的谎言，企图将美国装扮成网络攻击“受害者”，转移国际社会视线并打压中国。然而，这招抹黑他人洗白自己的手段注定行不通。

美国才是名副其实的全球头号“黑客帝国”，其滥用技术优势在全球各地大搞监听、窃密的劣迹罄竹难书。从“棱镜”计划、“怒角”计划、“星风”计划，到“电幕行动”、“蜂巢”平台、“量子”攻击系统，这些被曝光的事实证据足以让美国坐实“黑客帝国”“监听帝国”“窃密帝国”的名号。美国情报机构的窃密手段五花八门，包括利用模拟手机基站信号接入手机盗取数据，操控手机应用程序、侵入云服务器，通过海底光缆进行窃密，利用美驻外使领馆对驻在国窃密等等。美国实施的是“无差别”监视监听，从竞争对手到盟友，甚至包括德国前总理默克尔、法国多任总统等盟国领导人以及联合国秘书长古特雷斯，无不在其监听范围。前段时间发生的美军方“泄密门”事件再次暴露了美国肆意对他国进行窃听、发动网络攻击等霸凌恶行。美国记者巴顿·格尔曼在《美国黑镜》一书中说：“没有可避难之地，没有可安息之所，美国政府不会接受任何地方处于其监控视野之外。”

美国上演贼喊捉贼的闹剧屡见不鲜，但实际上，对他国污蔑抹黑不仅无法让其占领“道德制高点”，反而将其恶行置于焦点之下。就是这样一个“前科累累”的国家，居然打着“维护数据安全和隐私”的旗号，兜售所谓“清洁网络”计划，其实质是打压遏制华为等中企，目的就是要打造一个美国独家主导、没有任何对手、不受任何监督的全球监控网络，为其肆意监听、窃密开“方便之门”。这是美国维护网络霸权的一贯做法，但凡自身技术垄断受到威胁，美国政府就会动用各种力量、各种手段对外国企业进行抹黑、打压。法国知名芯片卡制造商金普斯公司创始人马克·拉叙斯在其撰写的《芯片陷阱》一书中揭露，美国安全部门对他进行迫害并强行将金普斯控制权据为己有，而后利用该公司技术大搞监听。

说到底，美国费尽心思掌控网络霸权的根本目的是为其维护霸权服务。中国国家计算机病毒应急处理中心与360公司共同发布的一份报告显示，美国中央情报局长期在世界各地秘密实施“和平演变”和“颜色革命”，通过协助发布扩散虚假信息，以及向冲突各方提供加密网络通信服务、断网通联服务、基于互联网和无线通信的集会游行活动现场指挥工具等，推动冲突激化。美国还不遗余力地推动网络空间军事化，大力发展进攻性网络作战力量，打造体系化的网络攻击平台和制式化的攻击装备库。去年，美国网军司令部公然将他国关键基础设施列为美国网络攻击的合法目标。伊朗政治分析人士拉扎·卡莱诺埃指出，网络战是美国“混合战争”的工具之一，与经济制裁、恐怖活动、心理战以及军事行动一样，都是其用来干涉其他国家、实现自身政治目的的手段。

美国长期把中国作为网络攻击的主要目标之一，攻击对象涉及航空航天、科研机构、石油行业、大型互联网公司以及政府机构等。中国国家互联网应急中心网站发布的一份报告显示，2020年中国捕获计算机恶意程序样本数量超过4200万个，其中境外恶意程序主要来自美国，占比达53.1%。2020年，控制中国境内主机的境外计算机恶意程序控制服务器数量达5.2万个，其中位于美国的控制服务器数量同样高居首位。去年9月，中国有关机构发布报告，详细披露了美国家安全局网络攻击中国西北工业大学情况。

美国诬陷栽赃的调门越高，世人越能看清“黑客帝国”的真面目。奉劝执迷于网络霸权的美国反躬自省，停止对中国的网络攻击和恶意抹黑，还世界一个和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。

(责编：王禹蘅、贾文婷)