新华社约翰内斯堡7月25日电（记者谢江）7月25日，南非总统拉马福萨从外地与在约翰内斯堡出席金砖国家安全事务高级代表会议的中共中央政治局委员、中央外办主任王毅通电话。

王毅首先向拉马福萨转达习近平主席的诚挚问候。王毅表示，今年是金砖“南非年”，中方支持南非办好下个月举行的金砖国家领导人会晤，此次安全事务高级代表会议也为此做了政治准备。我们相信，在拉马福萨总统领导下，南非能够在四个方面取得成功：一是做好峰会筹备工作，确保会议圆满成功，为金砖合作注入新动力；二是积极协调各方立场，就金砖发展壮大达成共识，为金砖机制开辟新前景；三是谋划中南重要高层交往，推动中南全面战略伙伴关系迈上新高度；四是开展中非高层对话，加强中非团结合作，引领中非命运共同体建设取得新进展。

王毅强调，中国和南非是“同志加兄弟”的关系。无论国际风云如何变幻，中国都将坚定与南非站在一起，支持南非加快发展振兴，支持南非在地区和国际舞台上发挥更大作用。

拉马福萨请王毅转达对习近平主席的亲切问候和良好祝愿，表示南非高度重视对华关系，希望加强两国各领域友好合作。感谢中国为南非主办金砖国家领导人会晤提供的宝贵支持，南非已经做好准备，确保即将举行的金砖峰会取得圆满成功。南非也希望以此次峰会为契机，推动南中关系和非中关系取得更大进展。

访南期间，王毅还同南非外长潘多尔举行会谈。

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