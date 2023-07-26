新华社约翰内斯堡7月25日电（记者谢江）7月25日，中央外办主任王毅在约翰内斯堡会见金砖国家安全事务高级代表会议南非牵头人、南非总统府部长恩特沙韦尼。

王毅表示，金砖机制是新兴市场和发展中国家最重要的合作平台，符合时代发展潮流，顺应大多数国家愿望，代表正确前进方向。面对变乱交织的国际形势，中方支持南非主办金砖国家领导人会晤，愿同南非和其他金砖国家一道，做大做强金砖机制，坚定倡导多边主义，积极推进国际关系民主化，维护国际关系基本准则，捍卫发展中国家正当权益，促进地区和世界和平稳定。

王毅指出，中方将一如既往支持南非维护国家主权、独立和民族尊严，愿同南方加强高层交往，深化党际交流，夯实政治互信，扩大经贸、减贫等领域合作，支持南方加快工业化进程、提高自主发展能力。中方鼓励有实力、信誉好的中国企业赴南投资兴业，希望南非为中国企业提供良好、稳定的营商环境。中方愿同包括南非在内的非洲国家深化中非合作，帮助非洲国家加快实现《2063年议程》，促进非洲一体化，为中非命运共同体建设注入新动力。

恩特沙韦尼表示，南方高度赞赏中方致力于深化金砖合作，感谢中方为此次金砖安代会成功举行作出的贡献，愿同中方和其他金砖国家密切协调，确保领导人会晤圆满成功，开创金砖合作新局面。南方坚定奉行一个中国政策，愿同中方密切高层交往，加强经贸、投资、矿产加工等领域合作，推动南中和非中关系再上新台阶。

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