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王毅就加强“全球南方”国家合作提出四点主张

2023年07月26日05:48 | 来源：新华网
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新华社约翰内斯堡7月25日电（记者谢江）中央外办主任王毅7月25日在约翰内斯堡出席金砖国家安全事务高级代表会议期间，就加强“全球南方”国家合作提出四点主张。

王毅表示，独立自主是“全球南方”的政治底色，发展振兴是“全球南方”的历史使命，公道正义是“全球南方”的共同主张。作为“全球南方”大家庭成员和负责任的地球村成员，我们要携手努力，为世界和平担当，为共同发展尽责。

第一，要消除冲突，共建和平。倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，推动构建均衡、有效、可持续的安全架构，尊重各国合理安全关切，推动政治解决热点问题，构建人类安全共同体。

第二，要重振活力，共促发展。坚持把发展置于国际议程中心位置，进一步凝聚促发展的国际共识，维护发展中国家正当发展权利。重振全球发展伙伴关系，培育全球发展新动能。推动发达国家切实履行援助承诺，让发展成果更多惠及各国人民。

第三，要开放包容，共谋进步。弘扬全人类共同价值，倡导尊重文明多样性，反对意识形态划线和阵营对抗。支持各国根据自身国情探索发展道路，尊重各国人民选择的社会制度，加强治国理政交流互鉴，共同为人类进步作出贡献。

第四，要团结一致，共商合作。倡导共商共建共享原则，反对霸权主义和强权政治，支持联合国在国际事务中发挥积极作用。在新一轮全球治理体系变革中扩大“全球南方”国家的话语权和代表性，维护好共同利益。

王毅强调，中国是“全球南方”的当然成员，永远是发展中国家大家庭的一员。中方愿同广大新兴市场国家和发展中国家一道，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，共同构建人类命运共同体。

(责编：卫嘉、袁勃)

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