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外交部发言人：中方愿继续同世界各国加强粮食安全和减贫领域合作

2023年07月25日22:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月25日电（记者冯歆然）外交部发言人毛宁25日说，粮食安全是事关人类生存的根本性问题。中方愿继续同世界各国一道，推进落实全球发展倡议，加强粮食安全和减贫领域合作，为建设没有饥饿贫困的世界作出更大贡献。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，联合国秘书长古特雷斯24日称，全球粮食体系“已崩溃”，弱势群体付出代价，必须改变粮食生产和消费方式。发言人对此有何评论？中方将为维护全球粮食安全作出哪些努力？

　　“我们注意到古特雷斯秘书长有关表态。当前，世界经济复苏乏力，全球性挑战交织，贫困和饥饿问题远未解决。国际社会应高度重视粮食安全问题，通过国际合作探寻有效的解决方案。”毛宁说。

　　毛宁表示，中国是世界第一大粮食生产国，以不足全球9%的耕地生产出约占世界四分之一的粮食，解决了14亿多人的吃饭问题，这本身就是对世界粮食安全的重大贡献。

　　“对于全球粮食安全问题，中国也提出了中国方案，做出了中国行动。”毛宁表示，习近平主席提出全球发展倡议，将粮食安全作为八大重点合作领域之一。在二十国集团框架下，中方提出国际粮食安全合作倡议。中国是联合国粮农组织南南合作框架下资金援助最多、派出专家最多、开展项目最多的发展中国家。中国同140多个国家和地区开展农业合作，向发展中国家推广1000多项农业技术，带动项目区农作物平均增产30%至60%；为80多个发展中国家培训超过1.4万名杂交水稻专业技术人才；在非洲启动建设13个农业发展与减贫示范村，切实帮助发展中国家提升农业生产和保障粮食安全能力。

　　“粮食安全是事关人类生存的根本性问题。中方愿继续同世界各国一道，推进落实全球发展倡议，加强粮食安全和减贫领域合作，为建设没有饥饿贫困的世界作出更大贡献。”她说。

(责编：宋心蕊、胡永秋)

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